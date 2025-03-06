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Подписание ресурсного соглашения между США и Украиной ожидается в ближайшее время - Reuters

Киев • УНН

 • 18492 просмотра

Подписание соглашения между США и Украиной по правам на доходы от полезных ископаемых ожидается в ближайшее время. Это должно стать первым шагом в переговорах между Украиной, США и РФ по прекращению войны.

Подписание ресурсного соглашения между США и Украиной ожидается в ближайшее время - Reuters

Ожидается, что подписание так называемого ресурсного соглашения между США и Украиной состоится "в ближайшее время", ссылаясь на высокопоставленного чиновника администрации сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В понедельник Вашингтон приостановил военную помощь Украине после встречи в Овальном кабинете в пятницу, когда произошла перепалка между Трампом и Зеленским перед мировыми СМИ.

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Один источник сообщил, что обмен разведданными был приостановлен лишь "частично", но не смог предоставить больше деталей. А другой источник, знакомый с ситуацией, на условиях анонимности сообщил, что администрация Трампа приостановила "все", включая данные о нацеливании, которые Украина использовала для ударов по российским целям.

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Перепалка, как отмечается, привела к задержке подписания соглашения, которое дало бы США права на доходы от украинских месторождений полезных ископаемых, которые Трамп требовал для возмещения военной помощи США.

В среду Зеленский заявил, что в этом вопросе произошло "позитивное движение", и вскоре официальные лица двух стран могут снова встретиться.

Белый дом заявил, что "пересматривает паузу в финансировании Украины, и переговоры между двумя странами по соглашению о полезных ископаемых продолжаются".

Высокопоставленный чиновник администрации заявил в среду, что "ожидается, что подписание состоится в ближайшее время и станет первым шагом в длительных переговорах между Украиной, Вашингтоном и россией по прекращению войны".

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Посольство Украины в Вашингтоне и МИД Украины не сразу ответили на запрос о комментарии, указывает издание.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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