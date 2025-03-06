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Підписання ресурсної угоди між США та Україною очікується найближчим часом - Reuters

Київ • УНН

 • 18493 перегляди

Підписання угоди між США та Україною щодо прав на доходи від корисних копалин очікується найближчим часом. Це має стати першим кроком у переговорах між Україною, США та РФ щодо припинення війни.

Підписання ресурсної угоди між США та Україною очікується найближчим часом - Reuters

Очікується, що підписання так званої ресурсної угоди між США та Україною відбудеться "найближчим часом", з посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У понеділок Вашингтон припинив військову допомогу Україні після зустрічі в Овальному кабінеті в п’ятницю, коли сталася перепалка між Трампом і Зеленським перед світовими ЗМІ.

Директор ЦРУ розкрив деталі "паузи" у допомозі США Україні: сподівається, що "на розвідувальному фронті" вона мине05.03.25, 15:40 • 21665 переглядiв

Одне джерело повідомило, що обмін розвідданими було призупинено лише "частково", але не змогло надати більше деталей. А інше джерело, знайоме з ситуацією, на умовах анонімності повідомило, що адміністрація Трампа призупинила "все", включаючи дані про націлювання, які Україна використовувала для ударів по російських цілях.

Пауза з допомогою США для України торкнулася розвідданих щодо попереджень про удари ракет та дронів рф - NYT06.03.25, 08:21 • 112727 переглядiв

Перепалка, як зазначається, призвела до затримки підписання угоди, яка давала б США права на доходи від українських родовищ корисних копалин, яких Трамп вимагав для відшкодування військової допомоги США.

У середу Зеленський заявив, що в цьому питанні відбувся "позитивний рух", і невдовзі офіційні особи двох країн можуть знову зустрітися.

Білий дім заявив, що "переглядає паузу у фінансуванні України, і переговори між двома країнами щодо угоди про корисні копалини тривають".

Високопоставлений чиновник адміністрації заявив у середу, що "очікується, що підписання відбудеться найближчим часом і стане першим кроком у тривалих переговорах між Україною, Вашингтоном і росією щодо припинення війни".

Трамп на тлі готовності України підписати ресурсну угоду хоче "більшої" та "кращої" угоди - CBS News05.03.25, 08:19 • 21503 перегляди

Посольство України у Вашингтоні та МЗС України не відразу відповіли на запит про коментар, вказує видання.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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