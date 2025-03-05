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Трамп на тлі готовності України підписати ресурсну угоду хоче "більшої" та "кращої" угоди - CBS News

Київ • УНН

 • 21503 перегляди

Українські чиновники повідомили про готовність підписати угоду про корисні копалини з США. Трамп наполягає на "більшій та кращій угоді".

Трамп на тлі готовності України підписати ресурсну угоду хоче "більшої" та "кращої" угоди - CBS News

Президент США Дональд Трамп на тлі того, як українські чиновники повідомили своїм американським колегам, що вони готові підписати ключову угоду про корисні копалини, тепер прагне "більшої" та "кращої" угоди, з посиланням на джерело 4 березня повідомило CBS News, пише УНН.

Деталі

Українські офіційні особи повідомили про готовність через кілька днів після того, як початковий план підписання угоди в Білому домі не був реалізований під час зустрічі в Овальному кабінеті між президентом Трампом, Президентом України Володимиром Зеленським і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Кілька джерел повідомили, що угода не завершена. І параметри угоди можуть змінитися, тому що президент зараз наполягає на "більшій, кращій угоді"

- сказала особа, знайома з переговорами.

Представники американської адміністрації повідомили CBS, що "у вівторок вдень (за місцевим часом - ред.) для Трампа чи його головних радників не було плану підписання угоди".

Станом на неділю міністр фінансів США Скотт Бессент, який був одним із учасників переговорів щодо угоди про корисні копалини, відповідаючи на CBS News, чи економічна угода все ще стоїть на столі, казав, що "наразі ні".

Доповнення

У своєму виступі на спільному засіданні Конгресу у вівторок ввечері Трамп сказав, що Зеленський надіслав йому листа раніше того ж дня, у якому український лідер запропонував підписати угоду щодо корисних копалин "у будь-який зручний для вас час".

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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