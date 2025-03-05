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Трамп на фоне готовности Украины подписать ресурсное соглашение хочет "большей" и "лучшей" сделки - CBS News

Киев • УНН

 • 21501 просмотра

Украинские чиновники сообщили о готовности подписать соглашение о полезных ископаемых с США. Трамп настаивает на "большей и лучшей сделке".

Трамп на фоне готовности Украины подписать ресурсное соглашение хочет "большей" и "лучшей" сделки - CBS News

Президент США Дональд Трамп на фоне того, как украинские чиновники сообщили своим американским коллегам, что они готовы подписать ключевое соглашение по полезным ископаемым, теперь стремится к "большей" и "лучшей" сделке, ссылаясь на источник, 4 марта сообщило CBS News, пишет УНН.

Детали

Украинские официальные лица сообщили о готовности через несколько дней после того, как первоначальный план подписания сделки в Белом доме не был реализован во время встречи в Овальном кабинете между президентом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Венсом.

Несколько источников сообщили, что сделка не завершена. И параметры сделки могут измениться, потому что президент сейчас настаивает на "большей, лучшей сделке"

- сказал человек, знакомый с переговорами.

Представители американской администрации сообщили CBS, что "во вторник днем (по местному времени - ред.) для Трампа или его главных советников не было плана подписания сделки".

По состоянию на воскресенье министр финансов США Скотт Бессент, который был одним из участников переговоров по сделке о полезных ископаемых, отвечая на вопрос CBS News, стоит ли экономическая сделка все еще на столе, сказал, что "в данный момент нет".

Дополнение

В своем выступлении на совместном заседании Конгресса во вторник вечером Трамп сказал, что Зеленский прислал ему письмо ранее в тот же день, в котором украинский лидер предложил подписать сделку по полезным ископаемым "в любое удобное для вас время".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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