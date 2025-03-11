Подготовка к новому отопительному сезону: эксперт назвал критические города

В Украине уже сейчас необходимо начать подготовку к следующему отопительному сезону, особенно в городах, где энергетическая инфраструктура понесла значительные повреждения. В частности, это касается таких городов, как Кривой Рог, Харьков, Одесса и Николаев.

Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко во время брифинга, передает УНН.

Детали

Очень большая часть вопросов, которые необходимо решить для подготовки к следующему отопительному сезону, это, прежде всего, городской уровень. И, скажем, Кривой Рог — это катастрофа. Я очень трудно понимаю даже, что можно сделать за один сезон в том состоянии дел, которое сейчас там есть. То есть очень плохо

Кроме того, как объяснил Харченко, очень больших усилий в подготовке к следующему отопительному сезону требуют Харьков и Одесса.

Там огромное количество проблем с отоплением и с постоянными атаками на их распределительные сети. Все эти проблемы двух городов сгенерированы войной: атаками на их котельные, генерацию, распределительные сети. Там очень больно, там действительно нужно максимально сосредоточить усилия на восстановлении и том, что с этим связано

В Херсоне постепенно завершают отопительный сезон

Также он добавил, что подготовку к следующему отопительному сезону необходимо начать уже. Особенно это касается городов, где ситуация с энергетической инфраструктурой является наиболее критической.

Нет гарантий, что у нас не будет холодно в следующем году. Поэтому готовиться нужно, готовиться нужно интенсивно, и готовиться нужно по сути уже. Мы еще не закончили фактически отопительный сезон, он еще продолжается, а уже нужно думать, как будет проходить следующий. И прежде всего в тех городах, о которых я говорю, это прямо первый фокус, потому что Кривой Рог, Одесса, Харьков и частично Николаев – это прямо боль