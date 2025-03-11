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Підготовка до нового опалювального сезону: експерт назвав критичні міста

Київ • УНН

 • 24083 перегляди

Експерт з енергетики назвав міста, де ситуація з опаленням найбільш критична через пошкоджену інфраструктуру. Кривий Ріг, Харків, Одеса та Миколаїв потребують негайної підготовки до наступного опалювального сезону.

Підготовка до нового опалювального сезону: експерт назвав критичні міста

В Україні вже зараз необхідно розпочати підготовку до наступного опалювального сезону, особливо у містах, де енергетична інфраструктура зазнала значних пошкоджень. Зокрема, це стосується таких міст як Кривий ріг, Харків, Одеса та Миколаїв. 

Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

Дуже велика частина питань, які є для того, щоб готуватися до наступного опалювального сезону, це, перш за все, міський рівень. І, скажімо, Кривий Ріг, це катастрофа. Я дуже важко розумію навіть, що можна зробити за один сезон за того стану справ, який зараз там є. Тобто дуже погано

– наголосив він.

Крім того, як пояснив Харченко, дуже великих зусиль у підготовці до наступного опалювального сезону потребують Харків та Одеса.

Там величезна кількість проблем з опаленням і з постійними атаками на їхні розподільчі мережі. Всі ці проблеми двох міст згенеровано війною: атаками на їх котельні, генерацію, розподільчі мережі. Там дуже боляче, там дійсно потрібно максимально фокусувати зусилля на відновлення і те, що з цим повʼязано

- сказав директор Центру досліджень енергетики.

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Також він додав, що підготовку до наступного опалювального сезону необхідно почати вже. Особливо це стосується міст, де ситуація з енергетичною інфраструктурою є найбільш критичною.

Немає гарантій, що в нас не буде холодно наступного року. Тому готуватися треба, готуватися треба інтенсивно, і готуватися треба по суті вже. Ми ще не закінчили по факту опалювальний сезон, він ще триває, а вже треба думати, як буде відбуватися наступний. І перш за все в тих містах, про які я кажу, це прямо перший фокус, тому що Кривий Ріг, Одеса, Харків і частково Миколаїв – це прямо біль

- наголосив Олександр Харченко.

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Аліна Волянська

Аліна Волянська

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