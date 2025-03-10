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Коли у Києві відключать опалення? Влада розповіла про важливі фактори

Київ • УНН

 • 51468 перегляди

У Києві рішення про завершення опалювального сезону відкладається через прогнозоване похолодання. Петро Пантелеєв пояснив особливості процесу відключення тепла в місті та фактори, які впливають на це рішення.

Коли у Києві відключать опалення? Влада розповіла про важливі фактори

Наприкінці цього й на початку наступного тижня спостерігатиметься похолодання і можливий температурний мінус, тому рішення щодо завершення опалювального сезону у Києві необхідно приймати, враховуючи ці фактори. Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв, передає УНН із посиланням на КМДА.

Київ має одну з найбільших систем теплопостачання в Європі: майже 3 тисячі кілометрів теплових мереж, сотні джерел теплопостачання. Масштаб теплоенергетичного комплексу робить його досить інертним із точки зору увімкнення чи вимкнення тепла. Ці процеси, як правило, займають орієнтовно до тижня. Теплопостачальні підприємства міста постійно моніторять температуру зовнішнього повітря та перспективний прогноз. Щойно погода стабілізується, це дасть нам можливість відключити опалення 

– зазначив він.

Крім того, за словами Петра Пантелеєва, відсутність опалення спричинить збільшення споживання електроенергії та її можливого дефіциту через обсяги пошкоджень української енергосистеми.

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Він нагадав, що місто завжди орієнтується на температурні показники під час початку і завершення опалювального сезону, намагаючись максимально раціонально використовувати енергоресурси, і подбати про те, щоб кияни не платили зайвого за тепло. Наприклад, минулий опалювальний сезон завершили 28 березня.

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Антоніна Туманова

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