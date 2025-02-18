Україна розпочинає підготовку наступного опалювального сезону

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Міненерго отримало доручення координувати захист газотранспортної системи разом із військовими. Уряд працює над стратегією газопостачання та нарощуванням власного видобутку газу.

В Україні розпочинають підготовку до наступного опалювального сезону. Міненерго дано доручення координувати процес захисту і відновленню ключових об’єктів критичної інфраструктури газотранспортної системи разом із військовими. Про це повідомив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.

Провели засідання Антикризового енергетичного штабу. Головна тема — проходження опалювального сезону. Розпочинаємо підготовку до наступного осінньо-зимового періоду вже зараз 

- написав Шмигаль.

Він повідомив, що детально зупинилися на ситуації щодо газопостачання та газовидобутку в контексті російських обстрілів.

Заслухали інформацію Міненерго та "Нафтогазу". Окрема увага - захисту і відновленню ключових об’єктів критичної інфраструктури газотранспортної системи, сховищ і місць газовидобутку. Тут без подробиць. Міненерго дано доручення координувати процес разом із військовими 

- повідомив Шмигаль.

Виключно обстріли призводять до необхідності тимчасового обмеження подачі електроенергії – Міненерго17.02.25, 13:27 • 21316 переглядiв

Прем'єр зазначив, що заслухали доповіді Міненерго, державних та приватних компаній про видобуток українського газу й наповнення сховищ.

Зокрема, планові показники на цей рік. Робимо ставку на український газ і маємо послідовно нарощувати власний видобуток. "Нафтогазу" доручили підготувати стратегію імпорту газу, у разі додаткової потреби, задля покриття можливого дефіциту в газотранспортній системі. Готуємось до всіх можливих варіантів. Головне завдання всіх дотичних - забезпечити безперебійне газопостачання для побутових споживачів 

- повідомив Шмигаль.
Анна Мурашко

Анна Мурашко

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ukrainaУкраїна
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