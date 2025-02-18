Україна розпочинає підготовку наступного опалювального сезону

В Україні розпочинають підготовку до наступного опалювального сезону. Міненерго дано доручення координувати процес захисту і відновленню ключових об’єктів критичної інфраструктури газотранспортної системи разом із військовими. Про це повідомив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.

Він повідомив, що детально зупинилися на ситуації щодо газопостачання та газовидобутку в контексті російських обстрілів.

Заслухали інформацію Міненерго та "Нафтогазу". Окрема увага - захисту і відновленню ключових об’єктів критичної інфраструктури газотранспортної системи, сховищ і місць газовидобутку. Тут без подробиць. Міненерго дано доручення координувати процес разом із військовими

Виключно обстріли призводять до необхідності тимчасового обмеження подачі електроенергії – Міненерго

Прем'єр зазначив, що заслухали доповіді Міненерго, державних та приватних компаній про видобуток українського газу й наповнення сховищ.

Зокрема, планові показники на цей рік. Робимо ставку на український газ і маємо послідовно нарощувати власний видобуток. "Нафтогазу" доручили підготувати стратегію імпорту газу, у разі додаткової потреби, задля покриття можливого дефіциту в газотранспортній системі. Готуємось до всіх можливих варіантів. Головне завдання всіх дотичних - забезпечити безперебійне газопостачання для побутових споживачів