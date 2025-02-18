Украина начинает подготовку следующего отопительного сезона

В Украине начинают подготовку к следующему отопительному сезону. Минэнерго дано поручение координировать процесс защиты и восстановления ключевых объектов критической инфраструктуры газотранспортной системы вместе с военными. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Провели заседание Антикризисного энергетического штаба. Главная тема - прохождение отопительного сезона. Начинаем подготовку к следующему осенне-зимнему периоду уже сейчас - написал Шмыгаль.

Он сообщил, что подробно остановились на ситуации по газоснабжению и газодобыче в контексте российских обстрелов.

Заслушали информацию Минэнерго и «Нафтогаза». Отдельное внимание - защите и восстановлению ключевых объектов критической инфраструктуры газотранспортной системы, хранилищ и мест газодобычи. Здесь без подробностей. Минэнерго дано поручение координировать процесс вместе с военными - сообщил Шмыгаль.

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Премьер отметил, что заслушали доклады Минэнерго, государственных и частных компаний о добыче украинского газа и наполнении хранилищ.