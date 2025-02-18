Украина начинает подготовку следующего отопительного сезона
Киев • УНН
Минэнерго получило поручение координировать защиту газотранспортной системы вместе с военными. Правительство работает над стратегией газоснабжения и наращиванием собственной добычи газа.
В Украине начинают подготовку к следующему отопительному сезону. Минэнерго дано поручение координировать процесс защиты и восстановления ключевых объектов критической инфраструктуры газотранспортной системы вместе с военными. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.
Провели заседание Антикризисного энергетического штаба. Главная тема - прохождение отопительного сезона. Начинаем подготовку к следующему осенне-зимнему периоду уже сейчас
Он сообщил, что подробно остановились на ситуации по газоснабжению и газодобыче в контексте российских обстрелов.
Заслушали информацию Минэнерго и «Нафтогаза». Отдельное внимание - защите и восстановлению ключевых объектов критической инфраструктуры газотранспортной системы, хранилищ и мест газодобычи. Здесь без подробностей. Минэнерго дано поручение координировать процесс вместе с военными
Исключительно обстрелы приводят к необходимости временного ограничения подачи электроэнергии - Минэнерго17.02.25, 13:27 • 20366 просмотров
Премьер отметил, что заслушали доклады Минэнерго, государственных и частных компаний о добыче украинского газа и наполнении хранилищ.
В частности, плановые показатели на этот год. Делаем ставку на украинский газ и должны последовательно наращивать собственную добычу. «Нафтогазу» поручили подготовить стратегию импорта газа, в случае дополнительной потребности, для покрытия возможного дефицита в газотранспортной системе. Готовимся ко всем возможным вариантам. Главная задача всех причастных - обеспечить бесперебойное газоснабжение для бытовых потребителей