Украина начинает подготовку следующего отопительного сезона

ukenru
Келлог планирует завтра быть в Украине - источники
15:01 • 42897 просмотра

Келлог планирует завтра быть в Украине - источники

Зеленский заявил, что идти на ультиматумы рф не собирается
13:55 • 64773 просмотра

Зеленский заявил, что идти на ультиматумы рф не собирается

Когда в Украину придет потепление: прогноз от синоптика: прогноз от синоптика
18 февраля, 10:35 • 111029 просмотра

Когда в Украину придет потепление: прогноз от синоптика: прогноз от синоптика

Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля
18 февраля, 04:00 • 152838 просмотра

Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля

В киевской школе показали сценку с избиением "работника ТЦК": полиция отреагировала
17 февраля, 16:37 • 148501 просмотра

В киевской школе показали сценку с избиением "работника ТЦК": полиция отреагировала

Эксклюзив
Автоматическое вступление Украины в НАТО: эксперт оценил, возможно ли это
17 февраля, 15:23 • 146307 просмотра

Автоматическое вступление Украины в НАТО: эксперт оценил, возможно ли это

Эксклюзив
Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине
17 февраля, 13:43 • 142935 просмотра

Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине

Эксклюзив
Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА
17 февраля, 10:05 • 134596 просмотра

Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА

Эксклюзив
Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля
17 февраля, 07:05 • 135304 просмотра

Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля

Зеленский раскрыл, сколько украинских воинов погибло, защищая Украину от российской агрессии
16 февраля, 16:43 • 142794 просмотра

Зеленский раскрыл, сколько украинских воинов погибло, защищая Украину от российской агрессии

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Европейские лидеры не нашли быстрого ответа на саммите по Украине на фоне заявлений Трампа - Politico

Европейские лидеры не нашли быстрого ответа на саммите по Украине на фоне заявлений Трампа - Politico

18 февраля, 06:40 • 57710 просмотра
Джонни Депп может сыграть в новых «Пиратах Карибского моря» - СМИ

Джонни Депп может сыграть в новых «Пиратах Карибского моря» - СМИ

18 февраля, 07:53 • 143978 просмотра
Бесконтрольная ликвидация банков: что предлагает Гетманцев в законопроекте о Фонде гарантирования вкладов

Бесконтрольная ликвидация банков: что предлагает Гетманцев в законопроекте о Фонде гарантирования вкладов

18 февраля, 08:14 • 153613 просмотра
В Госдепе США заявили, что встреча в Саудовской Аравии направлена на проверку серьезности намерений россии

В Госдепе США заявили, что встреча в Саудовской Аравии направлена на проверку серьезности намерений россии

18 февраля, 09:00 • 103947 просмотра
Триумфатор BAFTA, режиссер Брейди Корбет не заработал на фильме "Бруталист" ни одного доллара

Триумфатор BAFTA, режиссер Брейди Корбет не заработал на фильме "Бруталист" ни одного доллара

13:36 • 63730 просмотра
публикации
Два года ждали, и наконец дождались: АРМА выставило российский ТЦ "Флагман" на Prozorro

Два года ждали, и наконец дождались: АРМА выставило российский ТЦ "Флагман" на Prozorro

16:06 • 20055 просмотра
Бесконтрольная ликвидация банков: что предлагает Гетманцев в законопроекте о Фонде гарантирования вкладов

Бесконтрольная ликвидация банков: что предлагает Гетманцев в законопроекте о Фонде гарантирования вкладов

18 февраля, 08:14 • 153613 просмотра
Гетманцев, прикрываясь МВФ, пытается нарушить Конституцию Украины и получить полное влияние на Фонд гарантирования вкладов

Гетманцев, прикрываясь МВФ, пытается нарушить Конституцию Украины и получить полное влияние на Фонд гарантирования вкладов

17 февраля, 08:40 • 182204 просмотра
Сегодня День военного журналиста Украины и всемирный день китов: что отмечают 16 февраля

Сегодня День военного журналиста Украины и всемирный день китов: что отмечают 16 февраля

16 февраля, 05:00 • 218650 просмотра
День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

15 февраля, 05:34 • 253966 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фильм «Бриджит Джонс: Влюбленная в парня» установил рекорд романтических комедий в Великобритании

Фильм «Бриджит Джонс: Влюбленная в парня» установил рекорд романтических комедий в Великобритании

13:55 • 42790 просмотра
Триумфатор BAFTA, режиссер Брейди Корбет не заработал на фильме "Бруталист" ни одного доллара

Триумфатор BAFTA, режиссер Брейди Корбет не заработал на фильме "Бруталист" ни одного доллара

13:36 • 63701 просмотра
Джонни Депп может сыграть в новых «Пиратах Карибского моря» - СМИ

Джонни Депп может сыграть в новых «Пиратах Карибского моря» - СМИ

18 февраля, 07:53 • 143974 просмотра
Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля

Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля

18 февраля, 04:00 • 152834 просмотра
«Конклав» и „Бруталист“ триумфовали на BAFTA 2025: по 4 награды каждому

«Конклав» и „Бруталист“ триумфовали на BAFTA 2025: по 4 награды каждому

17 февраля, 18:10 • 117268 просмотра
Актуальное
Украина начинает подготовку следующего отопительного сезона

Украина начинает подготовку следующего отопительного сезона

Киев  •  УНН

 • 1737 просмотра

Read in English

Минэнерго получило поручение координировать защиту газотранспортной системы вместе с военными. Правительство работает над стратегией газоснабжения и наращиванием собственной добычи газа.

В Украине начинают подготовку к следующему отопительному сезону. Минэнерго дано поручение координировать процесс защиты и восстановления ключевых объектов критической инфраструктуры газотранспортной системы вместе с военными. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Провели заседание Антикризисного энергетического штаба. Главная тема - прохождение отопительного сезона. Начинаем подготовку к следующему осенне-зимнему периоду уже сейчас 

- написал Шмыгаль.

Он сообщил, что подробно остановились на ситуации по газоснабжению и газодобыче в контексте российских обстрелов.

Заслушали информацию Минэнерго и «Нафтогаза». Отдельное внимание - защите и восстановлению ключевых объектов критической инфраструктуры газотранспортной системы, хранилищ и мест газодобычи. Здесь без подробностей. Минэнерго дано поручение координировать процесс вместе с военными 

- сообщил Шмыгаль.

Исключительно обстрелы приводят к необходимости временного ограничения подачи электроэнергии - Минэнерго17.02.25, 13:27 • 20366 просмотров

Премьер отметил, что заслушали доклады Минэнерго, государственных и частных компаний о добыче украинского газа и наполнении хранилищ.

В частности, плановые показатели на этот год. Делаем ставку на украинский газ и должны последовательно наращивать собственную добычу. «Нафтогазу» поручили подготовить стратегию импорта газа, в случае дополнительной потребности, для покрытия возможного дефицита в газотранспортной системе. Готовимся ко всем возможным вариантам. Главная задача всех причастных - обеспечить бесперебойное газоснабжение для бытовых потребителей 

- сообщил Шмыгаль.
Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаЭкономикаполитика
naftogazНафтогаз
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМинистерство энергетики Украины
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль

Обратиться по вопросам размещения рекламы