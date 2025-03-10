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Когда в Киеве отключат отопление? Власти рассказали о важных факторах

Киев • УНН

 • 51466 просмотра

В Киеве решение о завершении отопительного сезона откладывается из-за прогнозируемого похолодания. Петр Пантелеев объяснил особенности процесса отключения тепла в городе и факторы, которые влияют на это решение.

Когда в Киеве отключат отопление? Власти рассказали о важных факторах

В конце этой и в начале следующей недели ожидается похолодание и возможный температурный минус, поэтому решение о завершении отопительного сезона в Киеве необходимо принимать, учитывая эти факторы. Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает УНН со ссылкой на КГГА.

Киев имеет одну из крупнейших систем теплоснабжения в Европе: почти 3 тысячи километров тепловых сетей, сотни источников теплоснабжения. Масштаб теплоэнергетического комплекса делает его достаточно инертным с точки зрения включения или выключения тепла. Эти процессы, как правило, занимают ориентировочно до недели. Теплоснабжающие предприятия города постоянно мониторят температуру наружного воздуха и перспективный прогноз. Как только погода стабилизируется, это даст нам возможность отключить отопление 

– отметил он.

Кроме того, по словам Петра Пантелеевa, отсутствие отопления приведет к увеличению потребления электроэнергии и ее возможному дефициту из-за объемов повреждений украинской энергосистемы.

Украина начинает подготовку следующего отопительного сезона18.02.25, 18:29 • 37264 просмотра

Он напомнил, что город всегда ориентируется на температурные показатели во время начала и завершения отопительного сезона, стараясь максимально рационально использовать энергоресурсы, и позаботиться о том, чтобы киевляне не платили лишнего за тепло. Например, прошлый отопительный сезон завершили 28 марта.

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Антонина Туманова

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