Когда в Киеве отключат отопление? Власти рассказали о важных факторах
Киев • УНН
В Киеве решение о завершении отопительного сезона откладывается из-за прогнозируемого похолодания. Петр Пантелеев объяснил особенности процесса отключения тепла в городе и факторы, которые влияют на это решение.
В конце этой и в начале следующей недели ожидается похолодание и возможный температурный минус, поэтому решение о завершении отопительного сезона в Киеве необходимо принимать, учитывая эти факторы. Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает УНН со ссылкой на КГГА.
Киев имеет одну из крупнейших систем теплоснабжения в Европе: почти 3 тысячи километров тепловых сетей, сотни источников теплоснабжения. Масштаб теплоэнергетического комплекса делает его достаточно инертным с точки зрения включения или выключения тепла. Эти процессы, как правило, занимают ориентировочно до недели. Теплоснабжающие предприятия города постоянно мониторят температуру наружного воздуха и перспективный прогноз. Как только погода стабилизируется, это даст нам возможность отключить отопление
Кроме того, по словам Петра Пантелеевa, отсутствие отопления приведет к увеличению потребления электроэнергии и ее возможному дефициту из-за объемов повреждений украинской энергосистемы.
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Он напомнил, что город всегда ориентируется на температурные показатели во время начала и завершения отопительного сезона, стараясь максимально рационально использовать энергоресурсы, и позаботиться о том, чтобы киевляне не платили лишнего за тепло. Например, прошлый отопительный сезон завершили 28 марта.
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