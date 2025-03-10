В Украину идет похолодание: когда ждать снижения температуры

В Украине 14-15 марта на западе и севере существенно похолодает – до +2…+7°C в дневные часы. В то же время на юге и востоке еще останется тепло, однако уже с 17 марта и там начнется снижение температуры. Об этом сообщает синоптикиня Наталка Диденко в Facebook, пишет УНН.

В течение 14-15 марта на севере и западе Украины температура воздуха существенно снизится: сначала до +6+12, затем до +2+7 градусов. И это - в дневные часы!

В части южных, восточных и центральных областей, как отмечает экспертка, останется тепло, однако с 17 марта ожидается похолодание.

"О дождях или даже возможном мокром снеге (более вероятном на следующей неделе) пока что не пишу, рано", - говорится в посте.

Похолодание в столице начнется в субботу, еще и с дождем. Поэтому если хотите что-то планировать, лучше на воскресенье - хотя и похолодает, однако дождь в воскресенье отступит