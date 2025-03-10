В Украину идет похолодание: когда ждать снижения температуры
Киев • УНН
В Украине 14-15 марта на западе и севере ожидается снижение температуры до +2...+7°C днем. С 17 марта похолодание придет и в южные и восточные регионы.
В Украине 14-15 марта на западе и севере существенно похолодает – до +2…+7°C в дневные часы. В то же время на юге и востоке еще останется тепло, однако уже с 17 марта и там начнется снижение температуры. Об этом сообщает синоптикиня Наталка Диденко в Facebook, пишет УНН.
В течение 14-15 марта на севере и западе Украины температура воздуха существенно снизится: сначала до +6+12, затем до +2+7 градусов. И это - в дневные часы!
В части южных, восточных и центральных областей, как отмечает экспертка, останется тепло, однако с 17 марта ожидается похолодание.
"О дождях или даже возможном мокром снеге (более вероятном на следующей неделе) пока что не пишу, рано", - говорится в посте.
Какая будет погода в ближайшие дни
- 11 марта в Украине будет тепло, +14…+20°C. Дожди возможны на Закарпатье, в Карпатах и местами в северных районах Ровенщины, Волыни и Житомирщины. В остальных областях осадки маловероятны. Кроме того, стоит ожидать ветер с порывами до 15-20 м/с.
- В Киеве 11 марта прогнозируется +17…+19°C, сухо, но с сильным ветром. Похолодание в столице начнется 16 марта и будет сопровождаться дождем. Осадки маловероятны.
Похолодание в столице начнется в субботу, еще и с дождем. Поэтому если хотите что-то планировать, лучше на воскресенье - хотя и похолодает, однако дождь в воскресенье отступит
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