Тепло, как в конце апреля: погода в Киеве побила сразу пять рекордов за три дня
Киев • УНН
В столице с 7 по 9 марта установлено пять температурных рекордов с максимумом в 20,2°C. Температура воздуха 8 марта соответствовала погоде конца апреля, превысив климатическую норму на 10,6°C.
С 7 по 9 марта в Киеве зафиксировано пять температурных рекордов с максимальной отметкой в 20,2°С, 8 марта температура воздуха соответствовала погоде конца апреля. Об этом сообщили в понедельник в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, пишет УНН.
Детали
"По данным объединенной гидрометеорологической станции Киев, с 7 по 9 марта в столице было зафиксировано пять температурных рекордов", - говорится в сообщении.
Максимальная температура воздуха 7 марта после полудня достигла 20,2 °С, что на 3,9°С выше, чем в 1995 году для этой даты.
Максимальная температура воздуха 8 марта после полудня достигла 18,8 °С, что на 1,1°С выше, чем в 2019 году для этой даты. Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений и составила 12,1°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 2019 года на 2,0°С, а климатическую норму – на 10,6°С. "По многолетним показателям такая температура воздуха соответствует погоде конца апреля", - указали в обсерватории.
Максимальная температура воздуха 9 марта после полудня достигла 20,0 °С, что на 2,7°С выше, чем в 1920 году для этой даты. Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений и составила 11,2°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 2019 года на 0,7°С, а климатическую норму – на 9,4°С.
Погода в Украине: где будет теплее всего в понедельник10.03.2025, 06:35 • 18647 просмотров