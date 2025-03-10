Тепло, как в конце апреля: погода в Киеве побила сразу пять рекордов за три дня

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 17804 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 34346 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 67794 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 217684 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 125076 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 393548 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 312369 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214110 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244400 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255230 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
1м/с
59%
Популярные новости

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 16639 просмотра

Армия рф ударила баллистикой по Кривому Рогу: 12 погибших, более 50 раненых

4 апреля, 16:27 • 12374 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 13301 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16129 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 13608 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 134371 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 217684 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 393548 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255482 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 312369 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 4224 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16147 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 47110 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72529 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57587 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Тепло, как в конце апреля: погода в Киеве побила сразу пять рекордов за три дня

Киев • УНН

 • 19865 просмотра

В столице с 7 по 9 марта установлено пять температурных рекордов с максимумом в 20,2°C. Температура воздуха 8 марта соответствовала погоде конца апреля, превысив климатическую норму на 10,6°C.

Тепло, как в конце апреля: погода в Киеве побила сразу пять рекордов за три дня

С 7 по 9 марта в Киеве зафиксировано пять температурных рекордов с максимальной отметкой в 20,2°С, 8 марта температура воздуха соответствовала погоде конца апреля. Об этом сообщили в понедельник в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, пишет УНН.

Детали

"По данным объединенной гидрометеорологической станции Киев, с 7 по 9 марта в столице было зафиксировано пять температурных рекордов", - говорится в сообщении.

Максимальная температура воздуха 7 марта после полудня достигла 20,2 °С, что на 3,9°С выше, чем в 1995 году для этой даты.

Максимальная температура воздуха 8 марта после полудня достигла 18,8 °С, что на 1,1°С выше, чем в 2019 году для этой даты. Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений и составила 12,1°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 2019 года на 2,0°С, а климатическую норму – на 10,6°С. "По многолетним показателям такая температура воздуха соответствует погоде конца апреля", - указали в обсерватории.

Максимальная температура воздуха 9 марта после полудня достигла 20,0 °С, что на 2,7°С выше, чем в 1920 году для этой даты. Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений и составила 11,2°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 2019 года на 0,7°С, а климатическую норму – на 9,4°С.

Погода в Украине: где будет теплее всего в понедельник10.03.2025, 06:35 • 18647 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоКиев
Киев
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,876.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,816.96