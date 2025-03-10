Тепло, як наприкінці квітня: березнева погода у Києві побила одразу декілька рекордів

З 7 по 9 березня у Києві зафіксовано п'ять температурних рекордів з максимальною позначкою у 20,2°С, 8 березня температура повітря відповідала погоді кінця квітня. Про це повідомили у понеділок у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського, пише УНН.

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"За даними об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ з 7 по 9 березня у столиці було зафіксовано п’ять температурних рекордів", - ідеться у повідомленні.

Максимальна температура повітря 7 березня після полудня досягла 20,2 °С, що на 3,9°С вище, ніж у 1995 році для цієї дати.

Максимальна температура повітря 8 березня після полудня досягла 18,8 °С, що на 1,1°С вище, ніж у 2019 році для цієї дати. Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень і склала 12,1°С, що перевищило попередній рекордний показник 2019 року на 2,0°С, а кліматичну норму – на 10,6°С. "За багаторічними показниками така температура повітря відповідає погоді кінця квітня", - вказали в обсерваторії.

Максимальна температура повітря 9 березня після полудня досягла 20,0 °С, що на 2,7°С вище, ніж у 1920 році для цієї дати. Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень і сягнула 11,2°С, що перевищило попередній рекордний показник 2019 року на 0,7°С, а кліматичну норму – на 9,4°С.

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