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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Погода в Україні: де буде найтепліше у понеділок

Київ • УНН

 • 18655 перегляди

В Україні 10 березня очікується тепла погода без істотних опадів, температура від +12 до +17 градусів. На заході країни потепліє до +20, а на морському узбережжі буде прохолодніше - від +7 до +12 градусів.

Погода в Україні: де буде найтепліше у понеділок

У понеділок, 10 березня в Україні синоптики прогнозують теплу погоду без істотних опадів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Деталі

Як повідомляють синоптики, денна температура повітря коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла. При цьому на заході країни очікується до 20°, на узбережжі морів - 7-12°.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

У Києві та області буде невелика хмарність, без опадів. Температура вдень 15-17° тепла.

День Державного гімну України, Міжнародний день жінок-суддів: що ще можна відзначити 10 березня10.03.25, 06:30 • 18161 перегляд

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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