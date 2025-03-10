Погода в Україні: де буде найтепліше у понеділок

У понеділок, 10 березня в Україні синоптики прогнозують теплу погоду без істотних опадів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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Як повідомляють синоптики, денна температура повітря коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла. При цьому на заході країни очікується до 20°, на узбережжі морів - 7-12°.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

У Києві та області буде невелика хмарність, без опадів. Температура вдень 15-17° тепла.

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