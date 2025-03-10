День Державного гімну України, Міжнародний день жінок-суддів: що ще можна відзначити 10 березня

Сьогодні, 10 березня, в Україні відзначається День Державного гімну, професійне свято відзначають жінки судді, любителі комп'ютерних ігор можуть долучитися до святкування Дня Маріо, пише УНН.

Щорічно у другий тиждень березня відзначається Всесвітній тиждень обізнаності про сіль (триватиме з 10 по 17 березня). Метою цієї події, яку започаткував Всесвітній рух солі та здоров’я у 2008 році, є залучення суспільства до зменшення вживання солі у раціоні задля покращення здоров’я.

Також подія слугує зверненням до виробників харчових продуктів та державної влади заради надання споживачам права вибору продукції зі зменшеним відсотком солі.

Добова норма солі становить не більше 5 грамів (1 чайна ложка). Сіль у невеликій кількості є необхідною речовиною для організму, але надмірне її споживання може призвести до проблем зі здоров’ям.

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В Україні сьогодні відзначається День Державного гімну. Подія була запроваджена у 2021 році постановою Кабміну. Саме 10 березня 1865 року в польському місті Перемишль вперше прозвучав твір композитора Михайла Вербицького на слова поета Павла Чубинського "Ще не вмерла Україна".

Свій вірш український етнограф, фольклорист та поет Павло Чубинський написав у 1862 році. 15 січня 1992 року Верховна Рада України затвердила музичну редакцію Державного Гімну

6 березня 2003 року – парламент України ухвалив закон "Про Державний Гімн України".

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З 2009 року 10 березня відзначається Міжнародний день жінок-суддів. Модія була започаткована за ініціативи Міжнародної асоціації жінок-суддів. Її мета - заохотити більше жінок продовжувати кар’єру в судовій системі та пошук шляхів вирішення проблем, з якими стикаються жінки-судді в багатьох країнах.

За статистикою, близько 40% усіх суддів у країнах світу – це жінки.

Любителі комп'ютерних ігор сьогодні можуть долучитися до Дня Маріо – культового персонажа для геймерів багатьох поколінь.

Маріо дебютував у 1981 році в аркадній грі "Donkey Kong", створеній легендарним японським дизайнером відеоігор Шігеру Міямото.

Відтоді Маріо став обличчям компанії Nintendo, з’явившись у понад 200 іграх і ставши найбільш продаваною серією відеоігор усіх часів. Пригоди Маріо, разом з такими персонажами, як Луїджі, Принцеса Піч та Баузер, захопили гравців різного віку, зробивши його культурною іконою.

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За церковним календарем сьогодні День пам’яті мучеників Кондрата Нікомедійського та його учнів.

Кондрат жив у ІІІ столітті у Нікомедії. Був проповідником, богословом, мав дар зцілення. Коли до Нікомедії прибув новий правитель, то гоніння на християн посилилися.

Кондрата та його послідовників кинули до в’язниці. Жорстокими тортурами їх змушували зректися віри у Господа, однак ніхто не погодився. Розлючений правитель наказав стратити Кондрата та його учнів.

Також сьогодні йдучи на роботу не забудь взяти з собою поїсти, відзначивши таким чином День тормозка. "Тормозок" – це невеликий легкий або, навпаки, поживний перекус, який ми беремо з собою або на роботу, або на прогулянку, або в дорогу. Слово "тормозок" - шахтарське, саме у вугільних регіонах Донбасу воно виникло і вживається досі, поширюючись в інших містах.

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А ще 10 березня у світі святкують Міжнародний день волинки і волинкаря. Свято було створене 2012 року, а ідея його створення належить очільнику Товариства волинкарів Енді Летчеру. Цього дня будь-хто і будь-де може вийти на вулицю та зіграти на волинці. Головна мета свята – поінформувати про самобутній національний музичний інструмент. Від 1986 року Товариство волинкарів ставить собі за мету залучити нових музикантів до гри на цьому інструменті, щоб не втратити його історію.

Окрім того, сьогодні відзначається Міжнародний день дивовижності - свято всього незвичайного і вражаючого, включаючи самих себе.