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День Государственного гимна Украины, Международный день женщин-судей: что еще можно отметить 10 марта

Киев • УНН

 • 18136 просмотра

10 марта отмечается День Государственного гимна Украины, Международный день женщин-судей и День Марио. Также в мире празднуют День волынки, День тормозка и Международный день удивительности.

День Государственного гимна Украины, Международный день женщин-судей: что еще можно отметить 10 марта

Сегодня, 10 марта, в Украине отмечается День Государственного гимна, профессиональный праздник отмечают женщины-судьи, любители компьютерных игр могут присоединиться к празднованию Дня Марио, пишет УНН

Ежегодно на второй неделе марта отмечается Всемирная неделя осведомленности о соли (продлится с 10 по 17 марта). Цель этого события, которое было инициировано Всемирным движением соли и здоровья в 2008 году, заключается в привлечении общества к снижению потребления соли в рационе для улучшения здоровья.

Также событие служит обращением к производителям пищевых продуктов и государственной власти с целью предоставления потребителям права выбора продукции с уменьшенным процентом соли. 

Суточная норма соли составляет не более 5 граммов (1 чайная ложка). Соль в небольшом количестве является необходимым веществом для организма, но чрезмерное ее потребление может привести к проблемам со здоровьем.

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В Украине сегодня отмечается День Государственного гимна.  Событие было введено в 2021 году постановлением Кабмина. Именно 10 марта 1865 года в польском городе Перемышль впервые прозвучало произведение композитора Михаила Вербицкого на слова поэта Павла Чубинского "Ще не вмерла Україна".  

Свой стих украинский этнограф, фольклорист и поэт Павел Чубинский написал в 1862 году. 15 января 1992 года Верховная Рада Украины утвердила музыкальную редакцию Государственного гимна.

6 марта 2003 года – парламент Украины принял закон "О Государственном гимне Украины".

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С 2009 года 10 марта отмечается Международный день женщин-судей. Инициатива была запущена по инициативе Международной ассоциации женщин-судей. Ее цель - поощрить больше женщин продолжать карьеру в судебной системе и искать пути решения проблем, с которыми сталкиваются женщины-судьи во многих странах.

По статистике, около 40% всех судей в странах мира – это женщины.

Любители компьютерных игр сегодня могут присоединиться к Дню Марио – культовому персонажу для геймеров многих поколений.

Марио дебютировал в 1981 году в аркадной игре "Donkey Kong", созданной легендарным японским дизайнером видеоигр Сигэру Миямото.

С тех пор Марио стал лицом компании Nintendo, появившись в более чем 200 играх и став самой продаваемой серией видеоигр всех времен. Приключения Марио, вместе с такими персонажами, как Луиджи, Принцесса Пич и Баузер, захватили игроков разного возраста, сделав его культурной иконой.

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По церковному календарю сегодня День памяти мучеников Кондрата Никомедийского и его учеников.

Кондрат жил в III веке в Никомедии. Был проповедником, богословом, имел дар исцеления. Когда в Никомедию прибыл новый правитель, гонения на христиан усилились.

Кондрата и его последователей бросили в тюрьму. Жестокими пытками их заставляли отречься от веры в Господа, однако никто не согласился. Разъяренный правитель приказал казнить Кондрата и его учеников.

Также сегодня, идя на работу, не забудь взять с собой поесть, отметив таким образом День тормозка. "Тормозок" – это небольшой легкий или, наоборот, питательный перекус, который мы берем с собой либо на работу, либо на прогулку, либо в дорогу. Слово "тормозок" - шахтерское, именно в угольных регионах Донбасса оно возникло и употребляется до сих пор, распространяясь в других городах.

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А еще 10 марта в мире празднуют Международный день волынки и волынкаря. Праздник был создан в 2012 году, а идея его создания принадлежит руководителю Общества волынкарей Энди Летчеру. В этот день любой и в любом месте может выйти на улицу и сыграть на волынке. Главная цель праздника – информировать о самобытном национальном музыкальном инструменте. С 1986 года Общество волынкарей ставит перед собой цель привлечь новых музыкантов к игре на этом инструменте, чтобы не потерять его историю.

Кроме того, сегодня отмечается Международный день удивительности - праздник всего необычного и впечатляющего, включая самих себя. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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