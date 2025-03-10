Погода в Украине: где будет теплее всего в понедельник
Киев • УНН
В Украине 10 марта ожидается теплая погода без существенных осадков, температура от +12 до +17 градусов. На западе страны потеплеет до +20, а на морском побережье будет прохладнее - от +7 до +12 градусов.
В понедельник, 10 марта в Украине синоптики прогнозируют теплую погоду без существенных осадков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Детали
Как сообщают синоптики, дневная температура воздуха будет колебаться от 12 до 17 градусов тепла. При этом на западе страны ожидается до 20°, на побережье морей - 7-12°.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
В Киеве и области будет небольшая облачность, без осадков. Температура днем 15-17° тепла.
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