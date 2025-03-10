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Погода в Украине: где будет теплее всего в понедельник

Киев • УНН

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В Украине 10 марта ожидается теплая погода без существенных осадков, температура от +12 до +17 градусов. На западе страны потеплеет до +20, а на морском побережье будет прохладнее - от +7 до +12 градусов.

Погода в Украине: где будет теплее всего в понедельник

В понедельник, 10 марта в Украине синоптики прогнозируют теплую погоду без существенных осадков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Детали

Как сообщают синоптики, дневная температура воздуха будет колебаться от 12 до 17 градусов тепла. При этом на западе страны ожидается до 20°, на побережье морей - 7-12°.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

В Киеве и области будет небольшая облачность, без осадков. Температура днем 15-17° тепла.

День Государственного гимна Украины, Международный день женщин-судей: что еще можно отметить 10 марта10.03.25, 06:30 • 18136 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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