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В Україну йде похолодання: коли чекати зниження температури

Київ • УНН

 • 21441 перегляди

В Україні 14-15 березня на заході та півночі очікується зниження температури до +2...+7°C вдень. З 17 березня похолодання прийде і в південні та східні регіони.

В Україну йде похолодання: коли чекати зниження температури

В Україні 14-15 березня на заході та півночі суттєво похолодає – до +2…+7°C у денні години. Водночас на півдні та сході ще залишиться тепло, проте вже з 17 березня і там почнеться зниження температури. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко у Facebook, пише УНН.

Впродовж 14-15 березня на півночі та заході України температура повітря суттєво знизиться: спочатку до +6+12, далі до +2+7 градусів. І це - у денні години!

- пише Діденко.

У частині південних, східних та центральних областей, як зазначає експертка залишатиметься тепло, втім з 17 березня очікується похолодання.

"Про дощі чи навіть можливий мокрий сніг (більш ймовірний на наступному тижні) поки що не пишу, зарано",-йдеться у дописі.

Яка буде погода в найбліжчі дні

  • 11 березня в Україні буде тепло, +14…+20°C. Дощі можливі на Закарпатті, в Карпатах та місцями у північних районах Рівненщини, Волині та Житомирщини. У решті областей опади малоймовірні. Крім того, варто очікувати вітер із поривами до 15-20 м/с.
    • У Києві 11 березня прогнозується +17…+19°C, сухо, але з сильним вітром. Похолодання в столиці почнеться 16 березня і супроводжуватиметься дощем. Опади малоймовірні.

      Похолодання у столиці почнеться у суботу, ще й з дощем. Тому якщо хочете щось планувати, краще на неділю - хоча й похолоднішає, проте дощ у неділю відступить

      - додала синоптикиня.

      Тепло, як наприкінці квітня: березнева погода у Києві побила одразу декілька рекордів10.03.25, 14:36 • 19895 переглядiв

      Аліна Волянська

      Аліна Волянська

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