У Херсоні поступово завершують опалювальний сезон

З середи, 12 березня, в Херсоні завершується опалювальний сезон для об’єктів соціально-культурної сфери, а також споживачів теплової енергії від централізованого опалення. Проте для мешканців будинків і квартир, обладнаних системами індивідуального опалення, опалювальний період завершиться 30 квітня.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає УНН.

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Підписав розпорядження про закінчення опалювального сезону 2024 - 2025 років у Херсонській міській територіальній громаді. 12 березня завершується опалювальний сезон для об’єктів соціально-культурної сфери, а також споживачів теплової енергії від централізованого опалення, незалежно від організаційно-правових форм та форм власності. Це зумовлено температурними нормами - повідомив Мрочко.

Проте він повідомив, що для мешканців будинків і квартир, обладнаних системами індивідуального опалення, опалювальний період завершиться 30 квітня поточного року.

Крім того, до 15 квітня мають бути розроблені та надані на погодження до Херсонської міської військової адміністрації плани заходів з підготовки об’єктів теплопостачання підприємств до роботи в осінньо-зимовий період 2025 - 2026 років з урахуванням аналізу проходження цього опалювального сезону.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що тарифи на тепло та електроенергію в опалювальному сезоні 2024-2025 років залишаться без змін.