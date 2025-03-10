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В Херсоне постепенно завершают отопительный сезон

Киев • УНН

 • 17138 просмотра

В Херсоне с 12 марта прекращают централизованное отопление для социальных объектов и большинства потребителей. Дома с индивидуальным отоплением продолжат получать тепло до 30 апреля.

В Херсоне постепенно завершают отопительный сезон

В среду, 12 марта, в Херсоне завершается отопительный сезон для объектов социально-культурной сферы, а также потребителей тепловой энергии от централизованного отопления. Однако для жителей домов и квартир, оборудованных системами индивидуального отопления, отопительный период завершится 30 апреля.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.

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Подписал распоряжение о завершении отопительного сезона 2024 - 2025 годов в Херсонской городской территориальной громаде. 12 марта завершается отопительный сезон для объектов социально-культурной сферы, а также потребителей тепловой энергии от централизованного отопления, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности. Это обусловлено температурными нормами

- сообщил Мрочко.

Однако он сообщил, что для жителей домов и квартир, оборудованных системами индивидуального отопления, отопительный период завершится 30 апреля текущего года.

Кроме того, до 15 апреля должны быть разработаны и предоставлены на согласование в Херсонскую городскую военную администрацию планы мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения предприятий к работе в осенне-зимний период 2025 - 2026 годов с учетом анализа прохождения этого отопительного сезона.

Напоминаем

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что тарифы на тепло и электроэнергию в отопительном сезоне 2024-2025 годов останутся без изменений. 

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