Поддержка детей, потерявших родителей из-за войны: Киевская ОВА заключила меморандум о сотрудничестве с БФ "Діти Героїв"

Киевская областная военная администрация и благотворительный фонд "Діти Героїв" заключили меморандум о сотрудничестве. Такой альянс будет способствовать оказанию комплексной поддержки детям, которые потеряли одного или обоих родителей из-за военной агрессии России против Украины. Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко в Facebook, передает УНН.

Детали

Как рассказал Кравченко, организация начала свою работу с начала полномасштабного вторжения и предоставляет долговременную помощь детям до полных 18-ти лет. Деятельность ведется по шести основным направлениям: социализация, образование, психологическая помощь, экстренная и гуманитарная помощь, медицинская поддержка.

Под опекой благотворительной организации находится уже более 10 тысяч детей со всей страны, из них 853 - из Киевской области. Это дети погибших военных, без вести пропавших и гражданских, погибших во время обстрелов или оккупации Киевщины - указал председатель ОВА.

По его словам, в фонде работают семейные помощники, которые поддерживают постоянный контакт с семьями. Это также позволит управлениям ветеранской политики и социальной защиты на местах эффективно дойти до каждой семьи. Благодаря дополнительным семейным помощникам в КОВА также быстрее будут получать информацию о тех, кто нуждается в помощи, отметил Кравченко.

"Сегодня украинские дети растут в условиях войны, часть детства проводят в укрытиях и очень быстро взрослеют. Несмотря на это не теряют способности радоваться и мечтать. Их поддержка и защита - обязанность каждого из нас", - подчеркнул Кравченко.

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