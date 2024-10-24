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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Поддержка детей, потерявших родителей из-за войны: Киевская ОВА заключила меморандум о сотрудничестве с БФ "Діти Героїв"

Поддержка детей, потерявших родителей из-за войны: Киевская ОВА заключила меморандум о сотрудничестве с БФ "Діти Героїв"

Киев  •  УНН

12:10 • 4439 просмотра

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Киевская ОВА подписала меморандум о сотрудничестве с благотворительным фондом «Діти Героїв» для помощи детям, которые потеряли родителей во время войны. Фонд занимается 853 детьми из Киевской области и оказывает комплексную поддержку до их совершеннолетия.

Киевская областная военная администрация и благотворительный фонд "Діти Героїв" заключили меморандум о сотрудничестве. Такой альянс  будет способствовать оказанию комплексной поддержки детям, которые потеряли одного или обоих родителей из-за  военной агрессии России против Украины. Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко в Facebook, передает УНН

Детали

Как рассказал Кравченко, организация начала свою работу с начала полномасштабного вторжения и предоставляет долговременную помощь детям до полных 18-ти лет. Деятельность ведется по шести основным направлениям: социализация, образование, психологическая помощь, экстренная и гуманитарная помощь, медицинская поддержка.

Под опекой благотворительной организации находится уже более 10 тысяч детей со всей страны, из них 853 - из Киевской области. Это дети погибших военных, без вести пропавших и гражданских, погибших во время обстрелов или оккупации Киевщины

- указал председатель ОВА.

По его словам, в фонде работают семейные помощники, которые поддерживают постоянный контакт с семьями. Это также позволит управлениям ветеранской политики и социальной защиты на местах эффективно дойти до каждой семьи. Благодаря дополнительным семейным помощникам в КОВА также быстрее будут получать информацию о тех, кто нуждается в помощи, отметил Кравченко.

"Сегодня украинские дети растут в условиях войны, часть детства проводят в укрытиях и очень быстро взрослеют. Несмотря на это не теряют способности радоваться и мечтать. Их поддержка и защита - обязанность каждого из нас", - подчеркнул Кравченко.

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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