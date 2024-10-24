Підтримка дітей, які втратили батьків через війну: Київська ОВА уклала меморандум про співпрацю з БФ "Діти Героїв"
Київ • УНН
Київська ОВА підписала меморандум про співпрацю з благодійним фондом "Діти Героїв" для допомоги дітям, які втратили батьків під час війни. Фонд опікується 853 дітьми з Київщини та надає комплексну підтримку до їх повноліття.
Київська обласна військова адміністрація та благодійний фонд "Діти Героїв" уклали меморандум про співпрацю. Такий альянс сприятиме наданню комплексної підтримки дітям, які втратили одного чи обох батьків через військову агресію росії проти України. Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко у Facebook, передає УНН.
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Як розповів Кравченко, організація розпочала свою роботу від початку повномасштабного вторгнення та надає довготривалу допомогу дітям до повних 18-ти років. Діяльність ведуть за шістьма основними напрямами: соціалізація, освіта, психологічна допомога, екстрена та гуманітарна допомога, медична підтримка.
Під опікою благодійної організації перебуває вже понад 10 тисяч дітей з усієї країни, із них 853 – з Київської області. Це діти загиблих військових, безвісти зниклих та цивільних, які загинули під час обстрілів чи окупації Київщини
За його словами, у фонді працюють сімейні помічники, які підтримують постійний контакт із родинами. Це також дозволить управлінням ветеранської політики та соціального захисту на місцях ефективно дійти до кожної родини. Завдяки додатковим сімейним помічникам в КОВА також швидше будуть отримувати інформацію про тих, хто потребує допомоги, зауважив Кравченко.
"Сьогодні українські діти ростуть в умовах війни, частину дитинства проводять в укриттях та дуже швидко дорослішають. Попри це не втрачають здатності радіти та мріяти. Їх підтримка та захист – обов'язок кожного з нас", - наголосив Кравченко.
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