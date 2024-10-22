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Київщина одна із перших почала реформу шкільного харчування: Кравченко розповів про результати

Київ • УНН

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Київська область одна з перших розпочала реформу харчування у школах. Голова ОВА Руслан Кравченко розповів про основні досягнення, включаючи збільшення кількості учнів, які отримують безкоштовне гаряче харчування.

Київщина одна із перших почала реформу шкільного харчування: Кравченко розповів про результати

Попри війну ситуація зі шкільним харчуванням в Київській області докорінно змінилася. Регіон одним з перших почав реформу шкільного харчування, ініційовану першою леді Оленою Зеленською. Про досвід Київщини з реформи шкільного харчування розповів голова ОВА Руслан Кравченко під час візиту до Одещини, передає УНН.

Кравченко разом із першою леді Оленою Зеленською, віцепрем’єр-міністром з відновлення Олексієм Кулебою, міністром охорони здоровʼя Віктором Ляшком, заступницею керівника Офісу Президента України Іриною Верещук, начальником Одеської ОВА Олегом Кіпером, представниками Міносвіти, Мінекономіки, Представництва ЮНІСЕФ в Україні, Швейцарсько-українського проєкту DECIDE, командою реформи шкільного харчування подивився як Одещина запроваджує різні моделі дитячого харчування.

Як вказав Кравченко, попри постійні атаки російського ворога Одещина знаходить можливості зробити все, щоб діти харчувалися смачно та корисно.

"Реформи під час війни складні. Але знаю, що ми всі впораємося. Київщина вже пройшла частину цього складного шляху і готова завжди допомагати іншим", - зауважив він.

Голова ОВА розповів про основні здобутки Київщини:

  • всі громади регіону затвердили комплексні плани реформування шкільного харчування;
  • у 2024 році зросла кількість учнів, які отримують безкоштовне гаряче харчування. Гарячими обідами забезпечено понад 149 тис. дітей;
  • у жовтні уряд виділив цільову субвенцію на організацію харчування учнів 1-4 класів. Гарячим харчуванням забезпечені всі учні початкових класів – 84 тис. дітей;
  • у цьому навчальному році 164 школи із 41 громади отримуватимуть часткову компенсацію вартості харчування від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Програма охоплює понад 33 тисячі дітей Київщини;
  • впроваджуємо 3 технологічні моделі організації харчування: фабрика-кухня, опорна кухня, базова кухня. Працює фабрика-кухня у Бучанській тергромаді. Розпочались роботи щодо проєктування фабрики у Вишневій громаді;
  • 12 закладів загальної середньої освіти працюють як «опорна кухня»;
  • 12 громад Київщини отримали субвенцію на придбання обладнання та модернізацію харчоблоків;
  • створено 3 Кулінарних хаби у закладах професійно-технічної освіти, де навчають персонал. Навчання в кулінарних хабах пройшли 2,8 тис осіб. 

"Ще більше про наші досягнення розкажу під час Європейського регіонального саміту шкільного харчування, який відбудеться 12–13 листопада в Києві. Пишаюся змінами та вдячний всім, хто долучився до цього процесу. Разом ми створюємо здорове та смачне середовище для наших дітей, навіть у найскладніші часи", - наголосив очільник КОВА.

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