ЦНАП, амбулаторія та пошта в одній будівлі: у селі на Київщині завдяки угорським партнерам звели новий адмінцентр
Київ • УНН
На Київщині запрацював новий адміністративний центр, що об'єднує ЦНАП, медамбулаторію та пошту. Проєкт реалізовано за підтримки Угорщини та обслуговуватиме 3,5 тис. осіб з навколишніх сіл.
На Київщині, у селі Синяк Бучанського району, почала роботу новозбудована багатофункціональна адміністративна будівля. Три заклади в одному приміщенні – ЦНАП, медична амбулаторія, пошта. Скористатися їхніми послугами зможуть 3,5 тис. осіб, передає УНН із посиланням на Київську ОВА.
Новий адміністративний центр відкрив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко разом з віцепрем’єр-міністром з відновлення Олексієм Кулебою, заступником міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Левенте Модьором, заступником керівника Офісу Президента Віктором Микитою, міським головою Бучі Анатолієм Федоруком.
"Реалізувати проєкт допомогли міжнародні партнери – Угорська Екуменічна Служба Допомоги. Все профінансовано коштом платників податків Угорщини. Центр відвідуватимуть жителі Синяка та сусідніх сіл Червоне, Раківка, Вороньківка", – зазначив Руслан Кравченко.
Обʼєкт побудували за 19 місяців, його площа – понад 500 кв. м і він повністю доступний для людей з інвалідністю.
В амбулаторії встановлена сучасна медична техніка, тут прийматиме сімейний лікар та медсестра, які надаватимуть первинну медичну допомогу.
У ЦНАПІ реєструватимуть місце проживання, видаватимуть довідки, надаватимуть соціальні та юридичні послуги тощо.
"Вдячний нашим друзям, які допомагають відновлювати Київщину та повертати наших людей додому. Бо важливо не лише відновлювати житло, знищене росіянами, а і школи, садочки, лікарні, а також створювати робочі місця", – додав начальник Київської ОВА.