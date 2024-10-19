ЦПАУ, амбулатория и почта в одном здании: в селе на Киевщине благодаря венгерским партнерам построили новый админцентр

На Киевщине, в селе Синяк Бучанского района, начало работу новое многофункциональное административное здание. Три заведения в одном помещении - ЦПАУ, медицинская амбулатория, почта. Воспользоваться их услугами смогут 3,5 тыс. человек, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОВА.

Новый административный центр открыл начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко вместе с вице-премьер-министром по восстановлению Алексеем Кулебой, заместителем министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Левенте Модьором, заместителем руководителя Офиса Президента Виктором Микитой, городским головой Бучи Анатолием Федоруком.

"Реализовать проект помогли международные партнеры - Венгерская Экуменическая Служба Помощи. Все профинансировано за счет налогоплательщиков Венгрии. Центр будут посещать жители Синяка и соседних сел Красное, Раковка, Вороньковка", - отметил Руслан Кравченко.

Объект построили за 19 месяцев, его площадь - более 500 кв. м и он полностью доступен для людей с инвалидностью.

В амбулатории установлена современная медицинская техника, здесь будет принимать семейный врач и медсестра, которые будут оказывать первичную медицинскую помощь.

В ЦПАУ будут регистрировать место жительства, выдавать справки, предоставлять социальные и юридические услуги и т.д.

"Благодарен нашим друзьям, которые помогают восстанавливать Киевскую область и возвращать наших людей домой. Потому что важно не только восстанавливать жилье, уничтоженное россиянами, а и школы, садики, больницы, а также создавать рабочие места", - добавил начальник Киевской ОВА.