Киевщина одна из первых начала реформу школьного питания: Кравченко рассказал о результатах

Несмотря на войну ситуация со школьным питанием в Киевской области в корне изменилась. Регион одним из первых начал реформу школьного питания, инициированную первой леди Еленой Зеленской. Об опыте Киевщины по реформе школьного питания рассказал глава ОВА Руслан Кравченко во время визита в Одесскую область, передает УНН.

Кравченко вместе с первой леди Еленой Зеленской, вице-премьер-министром по восстановлению Алексеем Кулебой, министром здравоохранения Виктором Ляшко, заместителем руководителя Офиса Президента Украины Ириной Верещук, начальником Одесской ОГА Олегом Кипером, представителями Минобразования, Минэкономики, Представительства ЮНИСЕФ в Украине, Швейцарско-украинского проекта DECIDE, командой реформы школьного питания посмотрел как Одесская область вводит различные модели детского питания.

Как указал Кравченко, несмотря на постоянные атаки российского врага Одесская область находит возможности сделать все, чтобы дети питались вкусно и полезно.

"Реформы во время войны сложные. Но знаю, что мы все справимся. Киевщина уже прошла часть этого сложного пути и готова всегда помогать другим", - отметил он.

Председатель ОВА рассказал об основных достижениях Киевщины:

все громады региона утвердили комплексные планы реформирования школьного питания;

в 2024 году возросло количество учащихся, получающих бесплатное горячее питание. Горячими обедами обеспечено более 149 тыс. детей;

в октябре правительство выделило целевую субвенцию на организацию питания учащихся 1-4 классов. Горячим питанием обеспечены все ученики начальных классов - 84 тыс. детей;

в этом учебном году 164 школы из 41 громады будут получать частичную компенсацию стоимости питания от Всемирной продовольственной программы ООН. Программа охватывает более 33 тысяч детей Киевщины;

внедряем 3 технологические модели организации питания: фабрика-кухня, опорная кухня, базовая кухня. Работает фабрика-кухня в Бучанской тергромаде. Начались работы по проектированию фабрики в Вишневой громаде;

12 учреждений общего среднего образования работают как «опорная кухня»;

12 громад Киевщины получили субвенцию на приобретение оборудования и модернизацию пищеблоков;

создано 3 Кулинарных хаба в учреждениях профессионально-технического образования, где обучают персонал. Обучение в кулинарных хабах прошли 2,8 тыс человек.

"Еще больше о наших достижениях расскажу во время Европейского регионального саммита школьного питания, который состоится 12-13 ноября в Киеве. Горжусь изменениями и благодарен всем, кто присоединился к этому процессу. Вместе мы создаем здоровую и вкусную среду для наших детей, даже в самые сложные времена", - подчеркнул глава КОВА.

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