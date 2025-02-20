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Под завалами высотки в Херсоне найдена последняя из пропавших без вести после удара российских захватчиков

Под завалами высотки в Херсоне найдена последняя из пропавших без вести после удара российских захватчиков

Киев  •  УНН

 • 6242 просмотра

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Спасатели обнаружили тело последней пропавшей без вести после российского авиаудара по многоэтажке в Херсоне. Погибшая - мать 13-летних близнецов, которые были ранены во время атаки.

В конце суток работ спасатели нашли тело жертвы из списка пропавших без вести в результате российского авиаудара по многоэтажке в Херсоне.

Передает УНН с ссылкой на руководителя Херсонской ОГА Александра Прокудина.

Искренние соболезнования родным и близким убитой. .... После почти суток работ спасателям удалось найти тело последней пропавшей без вести в результате российского авиаудара по многоэтажке в Херсоне. Это мама двойняшек, которые были ранены из-за вражеской атаки. - сообщил Прокудин. 

Чиновник отметил, что работники ГСЧС проводят работы, чтобы деблокировать тело женщины. 

Напомним,

российская управляемая авиабомба попала в многоэтажку в Днепровском районе Херсона поздно вечером 19 февраля. Пострадали 13-летние близнецы и 47-летний мужчина, все получили минно-взрывные травмы.

Российские войска атаковали Херсон управляемыми авиабомбами, попав в 9-этажный дом. Пострадало 6 человек, включая 2 детей, спасатели продолжают разбирать завалы.

Спасатели обнаружили тело мужчины под завалами многоэтажки в Херсоне, разрушенной российской авиабомбой. 

В Сумах вспыхнул пожар в многоэтажке, погиб младенец20.02.25, 17:36 • 11488 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ОбществоВойна
khersonХерсон
sumyСумы

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