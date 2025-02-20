Под завалами высотки в Херсоне найдена последняя из пропавших без вести после удара российских захватчиков
Киев • УНН
Спасатели обнаружили тело последней пропавшей без вести после российского авиаудара по многоэтажке в Херсоне. Погибшая - мать 13-летних близнецов, которые были ранены во время атаки.
В конце суток работ спасатели нашли тело жертвы из списка пропавших без вести в результате российского авиаудара по многоэтажке в Херсоне.
Передает УНН с ссылкой на руководителя Херсонской ОГА Александра Прокудина.
Искренние соболезнования родным и близким убитой. .... После почти суток работ спасателям удалось найти тело последней пропавшей без вести в результате российского авиаудара по многоэтажке в Херсоне. Это мама двойняшек, которые были ранены из-за вражеской атаки. - сообщил Прокудин.
Чиновник отметил, что работники ГСЧС проводят работы, чтобы деблокировать тело женщины.
Напомним,
российская управляемая авиабомба попала в многоэтажку в Днепровском районе Херсона поздно вечером 19 февраля. Пострадали 13-летние близнецы и 47-летний мужчина, все получили минно-взрывные травмы.
Российские войска атаковали Херсон управляемыми авиабомбами, попав в 9-этажный дом. Пострадало 6 человек, включая 2 детей, спасатели продолжают разбирать завалы.
Спасатели обнаружили тело мужчины под завалами многоэтажки в Херсоне, разрушенной российской авиабомбой.
В Сумах вспыхнул пожар в многоэтажке, погиб младенец20.02.25, 17:36 • 11488 просмотров