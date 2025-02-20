Під завалами висотки у Херсоні знайдено останню зі зниклих безвісти після удару російських загарбників
Київ • УНН
Рятувальники виявили тіло останньої зниклої безвісти після російського авіаудару по багатоповерхівці в Херсоні. Загибла - мати 13-річних близнюків, які були поранені під час атаки.
Наприкінці доби робіт рятувальники знайшли тіло жертви зі списку зниклих безвісти внаслідок російського авіаудару по багатоповерхівці у Херсоні.
Передає УНН із посиланням на керівника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
Щирі співчуття рідним і близьким вбитої. .. Після майже доби робіт рятувальникам вдалося знайти тіло останньої зниклої безвісти внаслідок російського авіаудару по багатоповерхівці у Херсоні. Це мама двійнят, які були поранені через ворожу атаку. - повідомив Прокудін.
Посадовець зазначив, що працівники ДСНС проводять роботи, щоб деблокувати тіло жінки.
Нагадаємо
російська керована авіабомба влучила у багатоповерхівку в Дніпровському районі Херсона пізно ввечері 19 лютого. Постраждали 13-річні близнюки та 47-річний чоловік, усі отримали мінно-вибухові травми.
Російські війська атакували Херсон керованими авіабомбами, влучивши у 9-поверховий будинок. Постраждало 6 осіб, включаючи 2 дітей, рятувальники продовжують розбирати завали.
Рятувальники виявили тіло чоловіка під завалами багатоповерхівки в Херсоні, зруйнованої російською авіабомбою.
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