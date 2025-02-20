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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122256 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182461 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146891 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138485 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117173 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107862 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102985 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Під завалами висотки у Херсоні знайдено останню зі зниклих безвісти після удару російських загарбників

Київ • УНН

 • 34845 перегляди

Рятувальники виявили тіло останньої зниклої безвісти після російського авіаудару по багатоповерхівці в Херсоні. Загибла - мати 13-річних близнюків, які були поранені під час атаки.

Наприкінці доби робіт рятувальники знайшли тіло жертви зі списку зниклих безвісти внаслідок російського авіаудару по багатоповерхівці у Херсоні.

Передає УНН із посиланням на керівника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Щирі співчуття рідним і близьким вбитої. .. Після майже доби робіт рятувальникам вдалося знайти тіло останньої зниклої безвісти внаслідок російського авіаудару по багатоповерхівці у Херсоні. Це мама двійнят, які були поранені через ворожу атаку. - повідомив Прокудін. 

Посадовець зазначив, що працівники ДСНС проводять роботи, щоб деблокувати тіло жінки. 

Нагадаємо

російська керована авіабомба влучила у багатоповерхівку в Дніпровському районі Херсона пізно ввечері 19 лютого. Постраждали 13-річні близнюки та 47-річний чоловік, усі отримали мінно-вибухові травми.

Російські війська атакували Херсон керованими авіабомбами, влучивши у 9-поверховий будинок. Постраждало 6 осіб, включаючи 2 дітей, рятувальники продовжують розбирати завали.

Рятувальники виявили тіло чоловіка під завалами багатоповерхівки в Херсоні, зруйнованої російською авіабомбою. 

У Сумах спалахнула пожежа у багатоповерхівці, загинуло немовля20.02.25, 17:36 • 30399 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

СуспільствоВійна
khersonХерсон
sumyСуми

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