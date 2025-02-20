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05:23 • 15355 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122831 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182806 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147211 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138732 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117315 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107974 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102989 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141992 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 134424 перегляди

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У Сумах спалахнула пожежа у багатоповерхівці, загинуло немовля

У Сумах спалахнула пожежа у багатоповерхівці, загинуло немовля

Київ • УНН

 • 30399 перегляди

У Сумах під час пожежі в квартирі на 4-му поверсі загинула дитина 2024 року народження. Сусіди та рятувальники встигли врятувати ще трьох людей, включаючи маленьку дівчинку.

В Сумах внаслідок пожежі у багатоповерхівці загинула маленька дитина. Про це повідомляє УНН із посиланням на преслужбу ДСНС.

Деталі

Зазначається, що під час проведення розвідки у задимленій зоні вогнеборці виявили жінку 1971 року народження та чоловіка 1974 року народження – їх евакуювали у безпечне місце та передали лікарям. 

На жаль, унаслідок пожежі загинула дитина 2024 року народження. Причини загоряння встановлюються

- йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо

Внаслідок дронового удару рф по Одесі виникли пожежі, травми отримав 55-річний чоловік. Ворог атакував цивільну інфраструктуру та житлові будинки. Крім того, пошкоджено тепломагістраль.

На Чернігівщині сталося 6 пожеж за минулу добу, постраждали 4 людей19.02.25, 14:01 • 71085 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоКримінал та НП
sumyСуми

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