У Сумах спалахнула пожежа у багатоповерхівці, загинуло немовля
Київ • УНН
У Сумах під час пожежі в квартирі на 4-му поверсі загинула дитина 2024 року народження. Сусіди та рятувальники встигли врятувати ще трьох людей, включаючи маленьку дівчинку.
В Сумах внаслідок пожежі у багатоповерхівці загинула маленька дитина. Про це повідомляє УНН із посиланням на преслужбу ДСНС.
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Зазначається, що під час проведення розвідки у задимленій зоні вогнеборці виявили жінку 1971 року народження та чоловіка 1974 року народження – їх евакуювали у безпечне місце та передали лікарям.
На жаль, унаслідок пожежі загинула дитина 2024 року народження. Причини загоряння встановлюються
Нагадаємо
Внаслідок дронового удару рф по Одесі виникли пожежі, травми отримав 55-річний чоловік. Ворог атакував цивільну інфраструктуру та житлові будинки. Крім того, пошкоджено тепломагістраль.
На Чернігівщині сталося 6 пожеж за минулу добу, постраждали 4 людей19.02.25, 14:01 • 71085 переглядiв