У Сумах спалахнула пожежа у багатоповерхівці, загинуло немовля

В Сумах внаслідок пожежі у багатоповерхівці загинула маленька дитина. Про це повідомляє УНН із посиланням на преслужбу ДСНС.

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Зазначається, що під час проведення розвідки у задимленій зоні вогнеборці виявили жінку 1971 року народження та чоловіка 1974 року народження – їх евакуювали у безпечне місце та передали лікарям.

На жаль, унаслідок пожежі загинула дитина 2024 року народження. Причини загоряння встановлюються - йдеться у повідомленні.





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