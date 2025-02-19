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На Чернігівщині сталося 6 пожеж за минулу добу, постраждали 4 людей

На Чернігівщині сталося 6 пожеж за минулу добу, постраждали 4 людей

Київ • УНН

 • 71085 перегляди

У Чернігівській області за добу сталося 6 пожеж у житловому секторі, внаслідок яких постраждали 4 особи. Причиною займань стало порушення правил експлуатації печей та димарів.

Упродовж минулої доби на території Чернігівської області виникло 6 пожеж у житловому секторі, 4 людей постраждали. 

Передає УНН із посиланням на ДСНС у Чернігівській області.

На Чернігівщині рятувальникам довелося мати справу з 6 випадками займання за добу. Постраждали люди, станом на зараз ідеться про 4 осіб, які мають різні травми.

Зокрема:

У селі Удайці Линовицької територіальної громади Прилуцького району під час пожежі в житловому будинку постраждала жінка 1963 р.н., яку доставили до Прилуцької районної лікарні. 

Село Карасинівка Козелецької територіальної громади Чернігівського району - внаслідок пожежі травмувалися ще троє осіб 1964, 1979, 1993 р. н. Їх було госпіталізовано до Козелецького лікувального закладу. 

В обох випадках причинами займань стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації, монтажі нагрівальних печей та димарів.

- інформує ДСНС у Чернігівській області

Нагадаємо

У селі Великі Грибовичі двоє дітей 7 та 10 років отруїлися чадним газом та потрапили до лікарні. Це вже 11-й подібний випадок у Львівській громаді з початку року, внаслідок яких постраждали 26 людей.

У трьох районах Києва після ракетного удару рф виникли пожежі, які ліквідували 120 рятувальників із 30 одиницями техніки. Внаслідок атаки загинула 1 людина, 4 постраждали, серед них дитина.

На Прикарпатті вся сім’я отруїлась чадним газом05.01.25, 05:07 • 69337 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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