На Чернігівщині сталося 6 пожеж за минулу добу, постраждали 4 людей

Упродовж минулої доби на території Чернігівської області виникло 6 пожеж у житловому секторі, 4 людей постраждали.

Передає УНН із посиланням на ДСНС у Чернігівській області.

На Чернігівщині рятувальникам довелося мати справу з 6 випадками займання за добу. Постраждали люди, станом на зараз ідеться про 4 осіб, які мають різні травми.

Зокрема:

У селі Удайці Линовицької територіальної громади Прилуцького району під час пожежі в житловому будинку постраждала жінка 1963 р.н., яку доставили до Прилуцької районної лікарні.

Село Карасинівка Козелецької територіальної громади Чернігівського району - внаслідок пожежі травмувалися ще троє осіб 1964, 1979, 1993 р. н. Їх було госпіталізовано до Козелецького лікувального закладу.

В обох випадках причинами займань стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації, монтажі нагрівальних печей та димарів. - інформує ДСНС у Чернігівській області

Нагадаємо

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