У Києві загасили пожежі після ракетного удару рф: рятувальники показали нові кадри наслідків

У трьох районах Києва рятувальники ліквідували пожежі після ракетного удару рф, залучивши 120 вогнеборців та 30 одиниць техніки. Внаслідок атаки рф загинула 1 людина, 4 постраждали, серед них дитина. Про це повідомили ДСНС України у середу, пише УНН.

Рятувальники ліквідували пожежі, які виникли внаслідок російського ракетного удару по Києву. Близько 120 надзвичайників та 30 одиниць техніки були залучені в Оболонському, Святошинському та Голосіївському районах - повідомили у ДСНС у соцмережах.

Займання та руйнування, як вказано, сталися в офісних будівлях, складському приміщенні та на даху багатоповерхівки. "Всі пожежі ліквідовані", - зазначили у ДСНС.

"На жаль, внаслідок ракетного удару загинула 1 людина, ще 4 - постраждали, серед них дитина", - повідомили у ДСНС.

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