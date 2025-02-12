В Киеве потушили пожары после ракетного удара рф: спасатели показали новые кадры последствий

В трех районах Киева спасатели ликвидировали пожары после ракетного удара рф, привлекая 120 пожарных и 30 единиц техники. В результате атаки рф погиб 1 человек, 4 пострадали, среди них ребенок. Об этом сообщили ГСЧС Украины в среду, пишет УНН.

Спасатели ликвидировали пожары, которые возникли в результате российского ракетного удара по Киеву. Около 120 чрезвычайников и 30 единиц техники были привлечены в Оболонском, Святошинском и Голосеевском районах - сообщили в ГСЧС в соцсетях.

Возгорания и разрушения, как указано, произошли в офисных зданиях, складском помещении и на крыше многоэтажки. "Все пожары ликвидированы", - отметили в ГСЧС.

"К сожалению, в результате ракетного удара погиб 1 человек, еще 4 - пострадали, среди них ребенок", - сообщили в ГСЧС.

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