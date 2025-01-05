На Прикарпатті вся сім’я отруїлась чадним газом
Київ • УНН
У Коломиї через несправність газового котла отруїлася чадним газом сім'я з чотирьох осіб, включаючи двох дітей. Усіх постраждалих госпіталізовано до лікувальних закладів Коломийського району.
У Коломиї на Прикарпаттічерез несправність газового котла сім’я з чотирьох осіб постраждала від отруєння чадним газом. Про це повідомляє ДСНС в Івано-Франківській області, пише УНН.
Подія трапилась у місті Коломия, де постраждали четверо людей, з яких двоє – діти: 2010 та 2019 р.н., та батьки: чоловік 1980 р.н. і жінка 1987 р.н., всіх госпіталізовано в лікувальні заклади Коломийського району
У ДСНС зазначили, що ймовірною причиною отруєння може бути несправність газового котла.
Довідково
Рятувальники нагадують, що чадний газ непомітний для зору, абсолютно невідчутний і здатен призвести до біди за лічені хвилини.
Відомо, що чадний газ це одна з найпоширеніших причин нещасних випадків в оселях, що опалюються пічками, камінами чи газовими котлами. А встановлення детектора чадного газу в приміщенні може вберегти ваше життя.
Нагадаємо
У селищі Ружин Бердичівського району дві жінки та чоловік отруїлися чадним газом у приватному будинку. Всі постраждалі були доставлені до реанімаційного відділення місцевої лікарні.