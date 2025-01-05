На Прикарпатье вся семья отравилась угарным газом
Киев • УНН
В Коломые из-за неисправности газового котла отравилась угарным газом семья из четырех человек, включая двух детей. Всех пострадавших госпитализировали в лечебные учреждения Коломыйского района.
В Коломые на Прикарпатье из-за неисправности газового котла семья из четырех человек пострадала от отравления угарным газом. Об этом сообщает ГСЧС в Ивано-Франковской области, пишет УНН.
Происшествие случилось в городе Коломыя, где пострадали четыре человека, из которых двое - дети: 2010 и 2019 г.р., и родители: мужчина 1980 г.р. и женщина 1987 г.р., все госпитализированы в лечебные учреждения Коломыйского района
В ГСЧС отметили, что вероятной причиной отравления может быть неисправность газового котла.
Справочно
Спасатели напоминают, что угарный газ незаметен для зрения, абсолютно неощутим и способен привести к беде за считанные минуты.
Известно, что угарный газ это одна из самых распространенных причин несчастных случаев в домах, отапливаемых печами, каминами или газовыми котлами. А установка детектора угарного газа в помещении может уберечь вашу жизнь.
Напомним
В поселке Ружин Бердичевского района две женщины и мужчина отравились угарным газом в частном доме. Все пострадавшие были доставлены в реанимационное отделение местной больницы.