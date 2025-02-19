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На Черниговщине произошло 6 пожаров за минувшие сутки, пострадали 4 человека

На Черниговщине произошло 6 пожаров за минувшие сутки, пострадали 4 человека

Киев  •  УНН

 • 57778 просмотра

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В Черниговской области за сутки случилось 6 пожаров в жилом секторе, в результате которых пострадали 4 человека. Причиной возгораний стало нарушение правил эксплуатации печей и дымоходов.

На протяжении прошлых суток на территории Черниговской области возникло 6 пожаров в жилом секторе, 4 человека пострадали. 

Передает УНН со ссылкой на ГСЧС в Черниговской области.

На Черниговщине спасателям пришлось иметь дело с 6 случаями возгорания за сутки. Пострадали люди, по состоянию на сейчас говорится о 4 лицах, которые имеют различные травмы.

В частности:

В селе Удайцы Линовицкой территориальной общины Прилуцкого района во время пожара в жилом доме пострадала женщина 1963 г.р., которую доставили в Прилуцкую районную больницу. 

Село Карасиновка Козелецкого территориального общества Черниговского района - в результате пожара травмировались еще трое человек 1964, 1979, 1993 г. р. Они были госпитализированы в Козелецкое лечебное учреждение. 

В обоих случаях причинами возгораний стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации, монтаже нагревательных печей и дымоходов.

- информирует ГСЧС в Черниговской области

Напомним,

В селе Большие Грибовичи двое детей 7 и 10 лет отравились угарным газом и попали в больницу. Это уже 11-й подобный случай во Львовской общине с начала года, в результате которых пострадали 26 человек.

В трех районах Киева после ракетного удара рф возникли пожары, которые ликвидировали 120 спасателей с 30 единицами техники. В результате атаки погиб 1 человек, 4 пострадали, среди них ребенок.

На Прикарпатье вся семья отравилась угарным газом05.01.25, 05:07 • 69266 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ОбществоКриминал и ЧП
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