На Черниговщине произошло 6 пожаров за минувшие сутки, пострадали 4 человека
Киев • УНН
В Черниговской области за сутки случилось 6 пожаров в жилом секторе, в результате которых пострадали 4 человека. Причиной возгораний стало нарушение правил эксплуатации печей и дымоходов.
На протяжении прошлых суток на территории Черниговской области возникло 6 пожаров в жилом секторе, 4 человека пострадали.
Передает УНН со ссылкой на ГСЧС в Черниговской области.
На Черниговщине спасателям пришлось иметь дело с 6 случаями возгорания за сутки. Пострадали люди, по состоянию на сейчас говорится о 4 лицах, которые имеют различные травмы.
В частности:
В селе Удайцы Линовицкой территориальной общины Прилуцкого района во время пожара в жилом доме пострадала женщина 1963 г.р., которую доставили в Прилуцкую районную больницу.
Село Карасиновка Козелецкого территориального общества Черниговского района - в результате пожара травмировались еще трое человек 1964, 1979, 1993 г. р. Они были госпитализированы в Козелецкое лечебное учреждение.
В обоих случаях причинами возгораний стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации, монтаже нагревательных печей и дымоходов.
Напомним,
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