Пошкоджено тепломагістраль, будинки, поранено чоловіка: наслідки удару ворога по Одесі (фото)

Унаслідок дронового удару рф по Одесі виникли пожежі, травми отримав 55-річний чоловік. Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер, передає УНН.

Деталі

Як повідомив Олег Кіпер, ворог атакував цивільну інфраструктуру та житлові будинки. Крім того, пошкоджено тепломагістраль.

Пошкоджено тепломагістраль, у частині абонентів відключено опалення. Після закінчення роботи оперативних служб наші фахівці зможуть приступити до відновлення теплової системи. А комунунальні служби - до ліквідації наслідків атаки - йдеться у дописі чиновника.

За інформацією ДСНС постраждав чоловік, якого у стані середнього ступеню важкості було госпіталізовано до лікарні.

"Оперативний штаб та районна адміністрація працюють на місці", - додав Олег Кіпер.

За словами очільника Одеської ОВА, з 08:00 можна буде подати документи на відновлення вікон і дверей, у випадку приватного сектору - ще й даху.

Нагадаємо

Увечері 19 лютого росія знову атакувала Одесу ударними безпілотниками. Постраждала 55-річна жінка та пошкоджено кілька будівель. Без електропостачання залишилися 89500 абонентів Одеського району.

Авіаудар по багатоповерхівці в Херсоні: серед постраждалих є діти