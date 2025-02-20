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05:23 • 14946 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122733 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182747 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147162 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138696 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117297 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107960 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102989 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141923 перегляди

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Пошкоджено тепломагістраль, будинки, поранено чоловіка: наслідки удару ворога по Одесі (фото)

Пошкоджено тепломагістраль, будинки, поранено чоловіка: наслідки удару ворога по Одесі (фото)

Київ • УНН

 • 30983 перегляди

Внаслідок атаки дронів рф в Одесі пошкоджено цивільну інфраструктуру та житлові будинки, постраждав 55-річний чоловік. Частина міста залишилась без опалення через пошкодження тепломагістралі.

Унаслідок дронового удару рф по Одесі виникли пожежі, травми отримав 55-річний чоловік. Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер, передає УНН.

Деталі

Як повідомив Олег Кіпер, ворог атакував цивільну інфраструктуру та житлові будинки. Крім того, пошкоджено тепломагістраль.

Пошкоджено тепломагістраль, у частині абонентів відключено опалення. Після закінчення роботи оперативних служб наші фахівці зможуть приступити до відновлення теплової системи. А комунунальні служби - до ліквідації наслідків атаки

- йдеться у дописі чиновника.

За інформацією ДСНС постраждав чоловік, якого у стані середнього ступеню важкості було госпіталізовано до лікарні. 

"Оперативний штаб та районна адміністрація працюють на місці", - додав Олег Кіпер.

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За словами очільника Одеської ОВА, з 08:00 можна буде подати документи на відновлення вікон і дверей, у випадку приватного сектору - ще й даху.

Нагадаємо

Увечері 19 лютого росія знову атакувала Одесу ударними безпілотниками. Постраждала 55-річна жінка та пошкоджено кілька будівель. Без електропостачання залишилися 89500 абонентів Одеського району.

Авіаудар по багатоповерхівці в Херсоні: серед постраждалих є діти19.02.25, 23:57 • 75205 переглядiв

Віта Зеленецька

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