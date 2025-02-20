рф масовано атакувала Одесу дронами: є постраждала, майже 90 тисяч абонентів без світла
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки дронами в Одесі постраждала 55-річна жінка та пошкоджено кілька будівель. Без електропостачання залишилися 89500 абонентів Одеського району.
Увечері 19 лютого росія знову атакувала Одесу ударними безпілотниками, постраждала жінка, є пошкодження. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер, передає УНН.
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За словами очільника Одеської ОВА, унаслідок удару виникли пожежі на даху закладу громадського харчування та складської будівлі, пошкоджено адмінбудівлю, автомийку, проїжджу частину та скління приватного будинку.
Постраждала одна людина, 55-річна жінка госпіталізована у стані середнього ступеня важкості
Також через атаку без електропостачання лишилися близько пʼяти тисяч жителів одного з районів Одеси.
Унаслідок двох днів ударів по Одеському району, без світла 89500 абонентів
Він зазначив, що роботи тривають цілодобово.
Нагадаємо
В Одесі тривають ремонтні роботи після російського удару, досі без електрики більш ніж 80 тисяч людей і стільки ж – без тепла. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.
В Одесі на тлі повітряної тривоги пролунав вибух - мер19.02.25, 20:10 • 55600 переглядiв