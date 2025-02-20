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05:23 • 18301 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 123480 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183153 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147530 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138982 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117430 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108053 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102994 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 142361 перегляди

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рф масовано атакувала Одесу дронами: є постраждала, майже 90 тисяч абонентів без світла

рф масовано атакувала Одесу дронами: є постраждала, майже 90 тисяч абонентів без світла

Київ • УНН

 • 28885 перегляди

Внаслідок російської атаки дронами в Одесі постраждала 55-річна жінка та пошкоджено кілька будівель. Без електропостачання залишилися 89500 абонентів Одеського району.

Увечері 19 лютого росія знову атакувала Одесу ударними безпілотниками, постраждала жінка, є пошкодження. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер, передає УНН.

Деталі

За словами очільника Одеської ОВА, унаслідок удару виникли пожежі на даху закладу громадського харчування та складської будівлі, пошкоджено адмінбудівлю, автомийку, проїжджу частину та скління приватного будинку.

Постраждала одна людина, 55-річна жінка госпіталізована у стані середнього ступеня важкості

- йдеться у дописі чиновника.

Також через атаку без електропостачання лишилися близько пʼяти тисяч жителів одного з районів Одеси.

Унаслідок двох днів ударів по Одеському району, без світла 89500 абонентів

- підсумував Олег Кіпер.

Він зазначив, що роботи тривають цілодобово.

Нагадаємо

В Одесі тривають ремонтні роботи після російського удару, досі без електрики більш ніж 80 тисяч людей і стільки ж – без тепла. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

В Одесі на тлі повітряної тривоги пролунав вибух - мер19.02.25, 20:10 • 55600 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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