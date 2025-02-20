рф массированно атаковала Одессу дронами: есть пострадавшая, почти 90 тысяч абонентов без света
Киев • УНН
В результате российской атаки дронами в Одессе пострадала 55-летняя женщина и повреждены несколько зданий. Без электроснабжения остались 89500 абонентов Одесского района.
Вечером 19 февраля россия снова атаковала Одессу ударными беспилотниками, пострадала женщина, есть повреждения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер, передает УНН.
Детали
По словам главы Одесской ОГА, в результате удара возникли пожары на крыше заведения общественного питания и складского здания, повреждены админздание, автомойка, проезжая часть и остекление частного дома.
Пострадал один человек, 55-летняя женщина госпитализирована в состоянии средней степени тяжести
Также из-за атаки без электроснабжения остались около пяти тысяч жителей одного из районов Одессы.
В результате двух дней ударов по Одесскому району, без света 89500 абонентов
Он отметил, что работы продолжаются круглосуточно.
Напомним
В Одессе продолжаются ремонтные работы после российского удара, до сих пор без электричества более 80 тысяч человек и столько же - без тепла. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения.
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