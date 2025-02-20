рф массированно атаковала Одессу дронами: есть пострадавшая, почти 90 тысяч абонентов без света

Вечером 19 февраля россия снова атаковала Одессу ударными беспилотниками, пострадала женщина, есть повреждения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер, передает УНН.

Детали

По словам главы Одесской ОГА, в результате удара возникли пожары на крыше заведения общественного питания и складского здания, повреждены админздание, автомойка, проезжая часть и остекление частного дома.

Пострадал один человек, 55-летняя женщина госпитализирована в состоянии средней степени тяжести

Также из-за атаки без электроснабжения остались около пяти тысяч жителей одного из районов Одессы.

В результате двух дней ударов по Одесскому району, без света 89500 абонентов