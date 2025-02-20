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рф массированно атаковала Одессу дронами: есть пострадавшая, почти 90 тысяч абонентов без света

рф массированно атаковала Одессу дронами: есть пострадавшая, почти 90 тысяч абонентов без света

Киев  •  УНН

 • 4870 просмотра

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В результате российской атаки дронами в Одессе пострадала 55-летняя женщина и повреждены несколько зданий. Без электроснабжения остались 89500 абонентов Одесского района.

Вечером 19 февраля россия снова атаковала Одессу ударными беспилотниками, пострадала женщина, есть повреждения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер, передает УНН.

Детали

По словам главы Одесской ОГА, в результате удара возникли пожары на крыше заведения общественного питания и складского здания, повреждены админздание, автомойка, проезжая часть и остекление частного дома.

Пострадал один человек, 55-летняя женщина госпитализирована в состоянии средней степени тяжести

- говорится в заметке чиновника.

Также из-за атаки без электроснабжения остались около пяти тысяч жителей одного из районов Одессы.

В результате двух дней ударов по Одесскому району, без света 89500 абонентов

- подытожил Олег Кипер.

Он отметил, что работы продолжаются круглосуточно.

Напомним

В Одессе продолжаются ремонтные работы после российского удара, до сих пор без электричества более 80 тысяч человек и столько же - без тепла. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения.

В Одессе на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв - мэр19.02.25, 20:10 • 21632 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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