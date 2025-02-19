Наслідки атаки рф на Одесу: Зеленський заявив, що 80 тисяч людей досі без світла та тепла

В Одесі тривають ремонтні роботи після російського удару, досі без електрики більш ніж 80 тисяч людей і стільки ж – без тепла. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення, передає УНН.

.. досі тривають ремонтні роботи в Одесі після російського удару: досі без електрики більш ніж 80 тисяч людей і стільки ж – без тепла - повідомив Зеленський.

Він запевнив, що "ми робимо все, щоб відновити нормальність, і це буде".

До 80 тисяч людей без тепла та сотні будинків без світла після атаки рф на Одесу

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Учвечрі 19 лютого рф знову атакувала Одесу безпілотниками.