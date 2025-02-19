До 80 тисяч людей без тепла та сотні будинків без світла після атаки рф на Одесу

Майже 80 тисяч людей залишаються без тепла після ворожої атаки на Одесу, загалом без тепла і світла залишилися близько 500 будинків, повідомили у Мінрозвитку у середу, пише УНН.

Ворог атакував дронами Одесу, без тепла і світла залишилися близько 500 будинків. Знеструмлено дві районні котельні в Одесі, через що без опалення залишилися частина споживачів Київського району - 489 житлових будинків, 14 шкіл, 13 дитячих садків і 9 медичних закладів. Загалом без тепла - майже 80 тисяч людей