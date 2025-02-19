До 80 тисяч людей без тепла та сотні будинків без світла після атаки рф на Одесу
Київ • УНН
Внаслідок атаки дронами в Одесі знеструмлено дві районні котельні, без тепла залишилися 489 житлових будинків та 36 соціальних об'єктів. Аварійні бригади працюють над відновленням, у місті розгорнуто пункти обігріву.
Майже 80 тисяч людей залишаються без тепла після ворожої атаки на Одесу, загалом без тепла і світла залишилися близько 500 будинків, повідомили у Мінрозвитку у середу, пише УНН.
Ворог атакував дронами Одесу, без тепла і світла залишилися близько 500 будинків. Знеструмлено дві районні котельні в Одесі, через що без опалення залишилися частина споживачів Київського району - 489 житлових будинків, 14 шкіл, 13 дитячих садків і 9 медичних закладів. Загалом без тепла - майже 80 тисяч людей
Водопостачання, як вказано, наразі забезпечується завдяки генераторам. Аварійні бригади працюють над відновленням електропостачання. "Запуск котелень планують завершити найближчим часом", - зазначили у міністерстві.
Для жителі у місті розгорнули пункти обігріву та "Пункти незламності", де можна зігрітися та зарядити гаджети.
"Через відсутність світла і тепла навчальні заклади тимчасово не працюють. Дітей у школи та дитячі садки не приймають до стабілізації ситуації", - вказали у відомстві.
Російська атака дронами на Одесу: постраждалих уже четверо, серед них дитина19.02.25, 08:16 • 30569 переглядiв