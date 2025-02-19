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15 березня, 19:03 • 118439 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 176537 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 143789 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 135786 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115669 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107106 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102622 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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До 80 тисяч людей без тепла та сотні будинків без світла після атаки рф на Одесу

До 80 тисяч людей без тепла та сотні будинків без світла після атаки рф на Одесу

Київ • УНН

 • 41922 перегляди

Внаслідок атаки дронами в Одесі знеструмлено дві районні котельні, без тепла залишилися 489 житлових будинків та 36 соціальних об'єктів. Аварійні бригади працюють над відновленням, у місті розгорнуто пункти обігріву.

Майже 80 тисяч людей залишаються без тепла після ворожої атаки на Одесу, загалом без тепла і світла залишилися близько 500 будинків, повідомили у Мінрозвитку у середу, пише УНН.

Ворог атакував дронами Одесу, без тепла і світла залишилися близько 500 будинків. Знеструмлено дві районні котельні в Одесі, через що без опалення залишилися частина споживачів Київського району - 489 житлових будинків, 14 шкіл, 13 дитячих садків і 9 медичних закладів. Загалом без тепла - майже 80 тисяч людей

- повідомили у міністерстві.

Водопостачання, як вказано, наразі забезпечується завдяки генераторам. Аварійні бригади працюють над відновленням електропостачання. "Запуск котелень планують завершити найближчим часом", - зазначили у міністерстві.

Для жителі у місті розгорнули пункти обігріву та "Пункти незламності", де можна зігрітися та зарядити гаджети.

"Через відсутність світла і тепла навчальні заклади тимчасово не працюють. Дітей у школи та дитячі садки не приймають до стабілізації ситуації", - вказали у відомстві.

Російська атака дронами на Одесу: постраждалих уже четверо, серед них дитина19.02.25, 08:16 • 30569 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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