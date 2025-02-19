80 тысяч человек без тепла и сотни домов без света после атаки рф на Одессу

Почти 80 тысяч человек остаются без тепла после вражеской атаки на Одессу, в общем без тепла и света остались около 500 домов, сообщили в Минразвития в среду, пишет УНН.

Враг атаковал дронами Одессу, без тепла и света остались около 500 домов. Обесточены две районные котельные в Одессе, из-за чего без отопления остались часть потребителей Киевского района - 489 жилых домов, 14 школ, 13 детских садов и 9 медицинских учреждений. Всего без тепла - почти 80 тысяч человек - сообщили в министерстве.

Водоснабжение, как указано, сейчас обеспечивается благодаря генераторам. Аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения. «Запуск котельных планируют завершить в ближайшее время», - отметили в министерстве.

Для жителей в городе развернули пункты обогрева и «Пункты несокрушимости», где можно согреться и зарядить гаджеты.

«Из-за отсутствия света и тепла учебные заведения временно не работают. Детей в школы и детские сады не принимают до стабилизации ситуации», - указали в ведомстве.

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