Последствия атаки рф на Одессу: Зеленский заявил, что 80 тысяч человек до сих пор без света и тепла
Киев • УНН
В Одессе продолжаются ремонтные работы после российского удара. Более 80 тысяч жителей остаются без электроснабжения и отопления, сообщил президент Зеленский.
В Одессе продолжаются ремонтные работы после российского удара, до сих пор без электричества более 80 тысяч человек и столько же - без тепла. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения, передает УНН.
... до сих пор продолжаются ремонтные работы в Одессе после российского удара: до сих пор без электричества более 80 тысяч человек и столько же - без тепла
Он заверил, что «мы делаем все, чтобы восстановить нормальность, и это будет».
До 80 тысяч человек без тепла и сотни домов без света после атаки рф на Одессу19.02.25, 09:40 • 37219 просмотров
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Вечером 19 февраля рф снова атаковала Одессу беспилотниками.