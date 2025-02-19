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Трамп назвал Зеленского "диктатором": как реагируют европейские лидеры
20:19 • 49132 просмотра

Трамп назвал Зеленского "диктатором": как реагируют европейские лидеры

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«Это популизм": врач раскритиковал список ТОП-100 препаратов, которые подешевеют на 30%
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Новое регулирование фармрынка Украины может лишить онкобольных доступа к качественным лекарствам - пациентская организация
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Новое регулирование фармрынка Украины может лишить онкобольных доступа к качественным лекарствам - пациентская организация

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19 февраля, 12:14 • 146621 просмотра

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"Нам война стоила 320 млрд долларов": Зеленский ответил Трампу на критику и раскрыл реальные цифры помощи США
19 февраля, 11:19 • 145153 просмотра

"Нам война стоила 320 млрд долларов": Зеленский ответил Трампу на критику и раскрыл реальные цифры помощи США

"Локальный карантин": в 16 областях вводят ограничения из-за гриппа и ОРВИ
19 февраля, 10:06 • 152715 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Последствия атаки рф на Одессу: Зеленский заявил, что 80 тысяч человек до сих пор без света и тепла

Последствия атаки рф на Одессу: Зеленский заявил, что 80 тысяч человек до сих пор без света и тепла

Киев  •  УНН

 • 8079 просмотра

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В Одессе продолжаются ремонтные работы после российского удара. Более 80 тысяч жителей остаются без электроснабжения и отопления, сообщил президент Зеленский.

В Одессе продолжаются ремонтные работы после российского удара, до сих пор без электричества более 80 тысяч человек и столько же - без тепла. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения, передает УНН.

... до сих пор продолжаются ремонтные работы в Одессе после российского удара: до сих пор без электричества более 80 тысяч человек и столько же - без тепла 

- сообщил Зеленский.

Он заверил, что «мы делаем все, чтобы восстановить нормальность, и это будет». 

До 80 тысяч человек без тепла и сотни домов без света после атаки рф на Одессу19.02.25, 09:40 • 37219 просмотров

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Вечером 19 февраля рф снова атаковала Одессу беспилотниками.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ОбществоВойна
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
odessaОдесса

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