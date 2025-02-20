Повреждена тепломагистраль, дома, ранен мужчина: последствия удара врага по Одессе (фото)
Киев • УНН
В результате атаки дронов рф в Одессе повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома, пострадал 55-летний мужчина. Часть города осталась без отопления из-за повреждения тепломагистрали.
В результате дронового удара рф по Одессе возникли пожары, травмы получил 55-летний мужчина. Об этом информирует Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и председатель Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер, передает УНН.
Детали
Как сообщил Олег Кипер, враг атаковал гражданскую инфраструктуру и жилые дома. Кроме того, повреждена тепломагистраль.
Повреждена тепломагистраль, у части абонентов отключено отопление. После окончания работы оперативных служб наши специалисты смогут приступить к восстановлению тепловой системы. А коммунальные службы - к ликвидации последствий атаки
По информации ГСЧС пострадал мужчина, который в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован в больницу.
"Оперативный штаб и районная администрация работают на месте", - добавил Олег Кипер.
По словам председателя Одесской ОГА, с 08:00 можно будет подать документы на восстановление окон и дверей, в случае частного сектора - еще и крыши.
Напомним
Вечером 19 февраля россия снова атаковала Одессу ударными беспилотниками. Пострадала 55-летняя женщина и повреждены несколько зданий. Без электроснабжения остались 89500 абонентов Одесского района.
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