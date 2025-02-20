Повреждена тепломагистраль, дома, ранен мужчина: последствия удара врага по Одессе (фото)

ukenru
Трамп назвал Зеленского "диктатором": как реагируют европейские лидеры
19 февраля, 20:19 • 83381 просмотра

Трамп назвал Зеленского "диктатором": как реагируют европейские лидеры

Эксклюзив
«Это популизм": врач раскритиковал список ТОП-100 препаратов, которые подешевеют на 30%
19 февраля, 16:22 • 104378 просмотра

«Это популизм": врач раскритиковал список ТОП-100 препаратов, которые подешевеют на 30%

Эксклюзив
Новое регулирование фармрынка Украины может лишить онкобольных доступа к качественным лекарствам - пациентская организация
19 февраля, 15:59 • 105780 просмотра

Новое регулирование фармрынка Украины может лишить онкобольных доступа к качественным лекарствам - пациентская организация

Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины
19 февраля, 12:14 • 153110 просмотра

Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины

"Нам война стоила 320 млрд долларов": Зеленский ответил Трампу на критику и раскрыл реальные цифры помощи США
19 февраля, 11:19 • 147524 просмотра

"Нам война стоила 320 млрд долларов": Зеленский ответил Трампу на критику и раскрыл реальные цифры помощи США

"Локальный карантин": в 16 областях вводят ограничения из-за гриппа и ОРВИ
19 февраля, 10:06 • 154346 просмотра

"Локальный карантин": в 16 областях вводят ограничения из-за гриппа и ОРВИ

Эксклюзив
Идентифицировано более 150 похищенных рф экспонатов из Херсонского областного художественного музея - прокуратура
19 февраля, 09:20 • 146181 просмотра

Идентифицировано более 150 похищенных рф экспонатов из Херсонского областного художественного музея - прокуратура

Эксклюзив
Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"
19 февраля, 08:16 • 190153 просмотра

Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"

Масленица-2025: как праздновать и какие вкусности готовить
19 февраля, 07:13 • 180116 просмотра

Масленица-2025: как праздновать и какие вкусности готовить

День Государственного герба Украины, Всемирный день китов и дельфинов: что еще отмечают 19 февраля
19 февраля, 04:10 • 175293 просмотра

День Государственного герба Украины, Всемирный день китов и дельфинов: что еще отмечают 19 февраля

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мы уверены, куда идут деньги: посол Евросоюза о поддержке Украины

Мы уверены, куда идут деньги: посол Евросоюза о поддержке Украины

19 февраля, 17:20 • 41481 просмотра
"Облил грязью": Вэнс резко отреагировал на публичную критику Зеленского заявлений Трампа

"Облил грязью": Вэнс резко отреагировал на публичную критику Зеленского заявлений Трампа

19 февраля, 18:22 • 43817 просмотра
После переговоров в Эр-Рияде, Трамп все более поддерживает выгодные рф нарративы и называет Зеленского "диктатором" - CNN

После переговоров в Эр-Рияде, Трамп все более поддерживает выгодные рф нарративы и называет Зеленского "диктатором" - CNN

19 февраля, 18:24 • 31310 просмотра
Пит Доэрти может потерять пальцы на ногах из-за диабета: британский певец вынужден выступать сидя

Пит Доэрти может потерять пальцы на ногах из-за диабета: британский певец вынужден выступать сидя

19 февраля, 19:14 • 72006 просмотра
Взрывы прогремели в Киеве и Киевской области, работает ПВО

Взрывы прогремели в Киеве и Киевской области, работает ПВО

19 февраля, 20:09 • 39923 просмотра
публикации
Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины

Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины

19 февраля, 12:14 • 153110 просмотра
Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"

Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"
Эксклюзив

19 февраля, 08:16 • 190153 просмотра
Масленица-2025: как праздновать и какие вкусности готовить

Масленица-2025: как праздновать и какие вкусности готовить

19 февраля, 07:13 • 180116 просмотра
Полезные завтраки для энергии и хорошего настроения: 5 вкусных рецептов

Полезные завтраки для энергии и хорошего настроения: 5 вкусных рецептов

19 февраля, 06:32 • 195057 просмотра
День Государственного герба Украины, Всемирный день китов и дельфинов: что еще отмечают 19 февраля

День Государственного герба Украины, Всемирный день китов и дельфинов: что еще отмечают 19 февраля

19 февраля, 04:10 • 175293 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пит Доэрти может потерять пальцы на ногах из-за диабета: британский певец вынужден выступать сидя

Пит Доэрти может потерять пальцы на ногах из-за диабета: британский певец вынужден выступать сидя

19 февраля, 19:14 • 72006 просмотра
Дело Блейк Лайвли: адвокат Джастина Бальдони пожаловался на потерю актером "значительного" количества работы

Дело Блейк Лайвли: адвокат Джастина Бальдони пожаловался на потерю актером "значительного" количества работы

19 февраля, 10:04 • 173227 просмотра
Спилберг подготовил Форду неожиданный "сюрприз" на съемках

Спилберг подготовил Форду неожиданный "сюрприз" на съемках

19 февраля, 08:52 • 164440 просмотра
A$AP Rocky оправдали по делу о стрельбе: рэпер поблагодарил присяжных за "спасение жизни"

A$AP Rocky оправдали по делу о стрельбе: рэпер поблагодарил присяжных за "спасение жизни"

19 февраля, 07:54 • 160782 просмотра
Уникальный вариант белка может быть ключом к происхождению человеческой речи

Уникальный вариант белка может быть ключом к происхождению человеческой речи

18 февраля, 19:06 • 125401 просмотра
Актуальное
Повреждена тепломагистраль, дома, ранен мужчина: последствия удара врага по Одессе (фото)

Повреждена тепломагистраль, дома, ранен мужчина: последствия удара врага по Одессе (фото)

Киев  •  УНН

 • 3399 просмотра

Read in English

В результате атаки дронов рф в Одессе повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома, пострадал 55-летний мужчина. Часть города осталась без отопления из-за повреждения тепломагистрали.

В результате дронового удара рф по Одессе возникли пожары, травмы получил 55-летний мужчина. Об этом информирует Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и председатель Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Как сообщил Олег Кипер, враг атаковал гражданскую инфраструктуру и жилые дома. Кроме того, повреждена тепломагистраль.

Повреждена тепломагистраль, у части абонентов отключено отопление. После окончания работы оперативных служб наши специалисты смогут приступить к восстановлению тепловой системы. А коммунальные службы - к ликвидации последствий атаки

- говорится в заметке чиновника.

По информации ГСЧС пострадал мужчина, который в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован в больницу. 

"Оперативный штаб и районная администрация работают на месте", - добавил Олег Кипер.

ImageImageImageImageImageImageImageImage

По словам председателя Одесской ОГА, с 08:00 можно будет подать документы на восстановление окон и дверей, в случае частного сектора - еще и крыши.

Напомним

Вечером 19 февраля россия снова атаковала Одессу ударными беспилотниками. Пострадала 55-летняя женщина и повреждены несколько зданий. Без электроснабжения остались 89500 абонентов Одесского района.

Авиаудар по многоэтажке в Херсоне: среди пострадавших есть дети19.02.25, 23:57 • 10672 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
ukrainaУкраина
odessaОдесса
khersonХерсон

Обратиться по вопросам размещения рекламы