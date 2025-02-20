Авиаудар по многоэтажке в Херсоне: среди пострадавших есть дети

российская управляемая авиабомба попала в многоэтажку в Днепровском районе Херсона поздно вечером 19 февраля. Пострадали 13-летние близнецы и 47-летний мужчина, все получили минно-взрывные травмы.

Поздно вечером, 19 февраля управляемая авиабомба попала в многоэтажку в Херсоне, разрушив часть дома. Пострадали дети. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-каналы главы Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александра Прокудина и Херсонской ОГА (ОВА). Детали В среду, 19 февраля, в 23:30 руководитель Херсонской ОГА сообщил, что российские войска атаковали Херсон с авиации. российские войска атаковали Херсон с авиации. Управляемая авиабомба попала в многоэтажку в Днепровском районе. Подробности - позже - написал он. Позже, в 00:05, чиновник обновил информацию о последствиях атаки. По его словам, среди пострадавших есть дети. Уже известно о первых пострадавших в результате авиаудара по жилому дому. Это 13-летние двойняшки - мальчик и девочка. У них - минно-взрывные травмы и острая реакция на стресс. Сейчас дети находятся в больнице под наблюдением медиков - говорится в заметке главы Херсонской ОГА. В то же время в Херсонской ОГА сообщили, что также пострадал мужчина. "В результате обстрела пострадал 47-летний местный житель. Он получил взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также ранения ног", - добавили в администрации. Напомним В результате российской атаки дронами в Одессе пострадала 55-летняя женщина и повреждены несколько зданий. Без электроснабжения остались 89500 абонентов Одесского района. российский дрон попал в жилой дом на Кировоградщине: есть пострадавшие