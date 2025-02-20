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Авиаудар по многоэтажке в Херсоне: среди пострадавших есть дети

Авиаудар по многоэтажке в Херсоне: среди пострадавших есть дети

Киев  •  УНН

 • 2125 просмотра

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российская управляемая авиабомба попала в многоэтажку в Днепровском районе Херсона поздно вечером 19 февраля. Пострадали 13-летние близнецы и 47-летний мужчина, все получили минно-взрывные травмы.

Поздно вечером, 19 февраля управляемая авиабомба попала в многоэтажку в Херсоне, разрушив часть дома. Пострадали дети. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-каналы главы Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александра Прокудина и Херсонской ОГА (ОВА).

Детали

В среду, 19 февраля, в 23:30 руководитель Херсонской ОГА сообщил, что российские войска атаковали Херсон с авиации.

российские войска атаковали Херсон с авиации. Управляемая авиабомба попала в многоэтажку в Днепровском районе. Подробности - позже

- написал он.

Позже, в 00:05, чиновник обновил информацию о последствиях атаки. По его словам, среди пострадавших есть дети.

Уже известно о первых пострадавших в результате авиаудара по жилому дому. Это 13-летние двойняшки - мальчик и девочка. У них - минно-взрывные травмы и острая реакция на стресс. Сейчас дети находятся в больнице под наблюдением медиков

- говорится в заметке главы Херсонской ОГА.

В то же время в Херсонской ОГА сообщили, что также пострадал мужчина.

"В результате обстрела пострадал 47-летний местный житель. Он получил взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также ранения ног", - добавили в администрации.

Напомним

В результате российской атаки дронами в Одессе пострадала 55-летняя женщина и повреждены несколько зданий. Без электроснабжения остались 89500 абонентов Одесского района.

российский дрон попал в жилой дом на Кировоградщине: есть пострадавшие18.02.25, 06:53 • 28520 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
odessaОдесса
khersonХерсон

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