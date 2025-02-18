российский дрон попал в жилой дом на Кировоградщине: есть пострадавшие

В ночь на 18 февраля российский беспилотник попал в жилую многоэтажку в городе Долинская, что в Кропивницком районе Кировоградской области, в результате чего вспыхнул пожар, пострадали один взрослый человек и двое детей. Об этом сообщает председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович в своем Telegram-канале, передает УНН.

Сложная ночь для Кировоградщины. Вражеский беспилотник попал в многоэтажку в Долинской. Трое пострадавших - мама и двое детей. Им сразу оказали медицинскую помощь. Старшая девочка в госпитализации не нуждалась - говорится в заметке чиновника.

По словам Андрея Райковича, эвакуированы жители из 38 квартир. Все соответствующие службы работают.

Председатель Кировоградской ОГА добавил, что вражеские беспилотники атаковали и Кропивницкий район. Пострадавших, к счастью, нет.

Напомним

Вечером 17 февраля российские войска атаковали Киев беспилотниками. В результате падения обломков сбитого дрона возник пожар в складском помещении Святошинского района.

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