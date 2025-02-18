російський дрон влучив у житловий будинок на Кіровоградщині : є постраждалі
Київ • УНН
У Долинській Кіровоградської області безпілотник атакував багатоповерхівку, постраждали мати і двоє дітей. Евакуйовано мешканців 38 квартир, також атаки зазнав Кропивницький район.
У ніч проти 18 лютого російський безпілотник влучив у житлову багатоповерхівку у місті Долинська, що у Кропивницькому районі Кіровоградської області, внаслідок чого спалахнула пожежа, постраждали одна доросла людина і двоє дітей. Про це повідомляє голова Кіровоградської ОДА Андрій Райкович у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Складна ніч для Кіровоградщини. Ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку в Долинській. Троє постраждалих – мама і двоє дітей. Їм одразу надали медичну допомогу. Старша дівчинка госпіталізації не потребувала
За словами Андрія Райковича, евакуйовано мешканців з 38 квартир. Всі відповідні служби працюють.
Голова Кіровоградської ОДА додав, що ворожі безпілотники атакували і Кропивницький район. Постраждалих, на щастя, немає.
Нагадаємо
Ввечері 17 лютого російські війська атакували Київ безпілотниками. Внаслідок падіння уламків збитого дрона виникла пожежа у складському приміщенні Святошинського району.
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