Ворожий обстріл Києва: міська влада уточнила наслідки падіння уламків збитого БПЛА
Київ • УНН
російські війська атакували Київ безпілотниками ввечері 17 лютого. Внаслідок падіння уламків збитого дрона виникла пожежа у складському приміщенні Святошинського району.
Увечері 17 лютого російські війська запустили ударні безпілотники, у Києві пролунали вибухи. Міська влада повідомила про займання складського приміщення через обстріл. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації (КМВА).
Деталі
За даними КМВА, повітряна тривога тривала з 22:09 по 23:06 (57 хвилин).
По ворожих повітряних цілях відпрацювали розрахунки ППО.
Зазначається, що внаслідок падіння уламків збитого російського БпЛА є пошкодження в Святошинському районі столиці.
В КМВА уточнили, що попередньо, уламки впали в нежитловій зоні. Зафіксовано пожежу в складському приміщенні.
На місці працюють бригади ДСНС. Рятувальники намагаються локалізувати займання
"Інших повідомлень, які стосуються наслідків ворожих атак - не надходило", - додали в КМВА.
Інформація про постраждалих, станом на зараз - відсутня.
Нагадаємо
У Святошинському районі Києва впали уламки ворожого БпЛА, внаслідок чого загорілися автомобілі у дворі житлового будинку. Також зафіксовано займання на території промислового підприємства.
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