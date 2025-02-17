Вражеский обстрел Киева: городские власти уточнили последствия падения обломков сбитого БПЛА
Киев • УНН
российские войска атаковали Киев беспилотниками вечером 17 февраля. В результате падения обломков сбитого дрона возник пожар в складском помещении Святошинского района.
Вечером 17 февраля российские войска запустили ударные беспилотники, в Киеве прогремели взрывы. Городские власти сообщили о возгорании складского помещения из-за обстрела. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации (КГВА).
Детали
По данным КГВА, воздушная тревога продолжалась с 22:09 по 23:06 (57 минут).
По вражеским воздушным целям отработали расчеты ПВО.
Отмечается, что в результате падения обломков сбитого российского БпЛА есть повреждения в Святошинском районе столицы.
В КГВА уточнили, что предварительно, обломки упали в нежилой зоне. Зафиксирован пожар в складском помещении.
На месте работают бригады ГСЧС. Спасатели пытаются локализовать возгорание
"Других сообщений, касающихся последствий вражеских атак - не поступало", - добавили в КГВА.
Информация о пострадавших, по состоянию на сейчас - отсутствует.
Напомним
В Святошинском районе Киева упали обломки вражеского БпЛА, в результате чего загорелись автомобили во дворе жилого дома. Также зафиксировано возгорание на территории промышленного предприятия.
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