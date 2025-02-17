Атака дронів: у Святошинському районі столиці впали уламки, горять автівки
Київ • УНН
У Святошинському районі Києва впали уламки ворожого БпЛА, внаслідок чого загорілися автомобілі у дворі житлового будинку. Також зафіксовано займання на території промислового підприємства.
У Святошинському районі столиці впали уламки ворожого БпЛА, в одному з дворів палають автівки. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
У Святошинському районі впали уламки ворожого БпЛА. Попередньо, є загоряння на території промислового підприємства. Також палають автівки в дворі житлового будинку поруч
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Як повідомляв УНН, у Києві лунають вибухи - працюють сили ППО.