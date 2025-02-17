Атака дронів: у Святошинському районі столиці впали уламки, горять автівки

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15 березня, 19:03 • 118700 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 177095 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 143963 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 135945 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115783 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107147 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102647 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139101 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 133533 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:56 • 127986 перегляди

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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У Святошинському районі Києва впали уламки ворожого БпЛА, внаслідок чого загорілися автомобілі у дворі житлового будинку. Також зафіксовано займання на території промислового підприємства.

У Святошинському районі столиці впали уламки ворожого БпЛА, в одному з дворів палають автівки. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

У Святошинському районі впали уламки ворожого БпЛА. Попередньо, є загоряння на території промислового підприємства. Також палають автівки в дворі житлового будинку поруч 

- повідомив мер.

Додамо

Як повідомляв УНН, у Києві лунають вибухи - працюють сили ППО.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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