Атака дронів: у Святошинському районі столиці впали уламки, горять автівки

У Святошинському районі столиці впали уламки ворожого БпЛА, в одному з дворів палають автівки. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

У Святошинському районі впали уламки ворожого БпЛА. Попередньо, є загоряння на території промислового підприємства. Також палають автівки в дворі житлового будинку поруч - повідомив мер.

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Як повідомляв УНН, у Києві лунають вибухи - працюють сили ППО.