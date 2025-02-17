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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 126205 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 185067 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 149219 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140185 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118054 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108383 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 144393 перегляди

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У Києві пролунали вибухи, працює ППО

Київ • УНН

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У столиці України зафіксовано вибухи та роботу систем протиповітряної оборони. Повітряні сили повідомляють про рух кількох груп ворожих дронів у різних областях країни.

Вибухи пролунали у столиці, працюють сили ППО, передає УНН.

У столиці триває робота сил ППО. Просимо мешканців та гостей міста залишатися в укриттях до сигналу про відбій тривоги. Дотримуйтесь правил безпеки 

- повідомили у КМВА.

Раніше моніторингові групи повідомили про рух ворожих безпілотників у напрямку Києва.

Крім того, за даними Повітряних сил, нраразі у зафіксовано кілька груп дронів у низці областей України.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаКиїв
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
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