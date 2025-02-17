У Києві пролунали вибухи, працює ППО

Вибухи пролунали у столиці, працюють сили ППО, передає УНН.

У столиці триває робота сил ППО. Просимо мешканців та гостей міста залишатися в укриттях до сигналу про відбій тривоги. Дотримуйтесь правил безпеки - повідомили у КМВА.

Раніше моніторингові групи повідомили про рух ворожих безпілотників у напрямку Києва.

Крім того, за даними Повітряних сил, нраразі у зафіксовано кілька груп дронів у низці областей України.