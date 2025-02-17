У Києві пролунали вибухи, працює ППО
Київ • УНН
У столиці України зафіксовано вибухи та роботу систем протиповітряної оборони. Повітряні сили повідомляють про рух кількох груп ворожих дронів у різних областях країни.
Вибухи пролунали у столиці, працюють сили ППО, передає УНН.
У столиці триває робота сил ППО. Просимо мешканців та гостей міста залишатися в укриттях до сигналу про відбій тривоги. Дотримуйтесь правил безпеки
Раніше моніторингові групи повідомили про рух ворожих безпілотників у напрямку Києва.
Крім того, за даними Повітряних сил, нраразі у зафіксовано кілька груп дронів у низці областей України.